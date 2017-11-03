Son Gerçeklik Bükücü Anne

Yeşil zeytin yemeyen çocuğuna “yeşil zeytin yersen gözlerin yemyeşil olur” diyen anne, yavrusuna o zeytinleri bir güzel yedirir. Ne var ki kahvaltıdan sonra koşa koşa ayna karşısında giden çocuğun uğradığı hüsrana merhem olamaz.

AYŞENUR USLU

Kıymetli okuyucularım, sevgi ve hürmet ile hepinizi selamlayarak yazıma başlıyorum. İlerleyen satırlarda konuyu okuyunca tahmin ediyorum, hepinizin gözleri belerecek. Belki biraz kızacaksınız bana ama sonrasında hak da vereceksiniz. E, öyle hissediyorum. Evet, konumuz: Annelerin söyledikleri hem de maalesef seri şekilde söyledikleri yalanlar.

Ben her zaman derim, “Bizim okuyucularımız saliha hatunlardır, inşallah cennetlik analardandır” diye ama anne olan hemen herkeste görüyorum ki evlat için yalan söyleniyor, hem de böyle zorlamayla değil leblebi gibi peş peşe geliyor o yalanlar.

Efendiiim, çocuk bebeklikten biraz çıkıp azıcık dillendi mi, denileni anlamaya başladı mı annelerimiz kendi amaçları doğrultusunda bazı şeyleri -yalan olmasa da- son derece ütopik anlatımlarla çocuklarına dikte ederler. Bu ütopik anlatımlardaki abartının oranı, çocuğun yaşına göre değişim gösterir; ilk çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerine göre farklılaşır.

Yemezsen Arkandan Ağlar

İlk çocukluk dönemi yalanlarının başında mama yedirilirken söylenen “Aç bakim ağzını, uçak geliyor” cümlesi gelir. Yemek konusu anneler için hassastır, çocuk iştahsızsa sıkıntı büyük olduğundan yemek meselesi sular seller gibi yalan söylenilen bir alandır. Yemeğini bitirmeyen çocuğa söylenen “Yemezsen arkandan ağlar” cümlesi ise artık yalanın kuyruk takmış halidir. Çocuk biraz palazlanmaya başladığında artık bu numaraları yutmayacağından, yaşına uygun düzeyde yalan üretimi için gerekli güncellemeler yapılır. Büyükleri içerken kahve isteyen çocuğa “Bunu büyükler içerse bir şey olmaz ama çocuklar içerse yüzü kararır” denilmesi, o minik beyinde birbirinden deli soruların cirit atmasına yol açar. Çocuk televizyonda ya da dışarıda gördüğü bütün siyahilerin, küçükken anne sözü dinlemeyip kahve içen ve böylece kararan yaramazlar olduğunu düşünür.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.