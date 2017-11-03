Nefiye Güler, 78 Yaşında

SEVDA DUMAN

Bulgaristan’da doğan 78 yaşındaki Nefiye Güler, yaklaşık on sekiz yıldır İzmit’te yaşıyor. Müslümanlara yapılan zulüm ve baskılardan ötürü eşi ve üç oğluyla Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Nefiye Teyze, her şeye rağmen doğduğu toprakları özlüyor ve yaşadığı onca sıkıntıya rağmen şükür lafzını dilinden düşürmüyor.

Öyle Bir Yokluktu ki…

Biz köy hayatında çocukluk geçirdik. Yoksulluk vardı o zamanlar. Öyle bir yokluktu ki evladım, ayakkabım yoktu. Babam bana ayakkabı almış, getirmiş. Tam kavuşmuşum, ayakkabımın teki kayboldu, çalındı mı bilmem. Bir tane daha ayağıma giyecek bir şey yok! Tarlaya orak biçmeye gideceğiz, yalın ayaklarla gittim. Yalın ayakla tarlada çalıştım, var gerisini sen düşün. Yedekte bir terlik yoktu ayağımıza giyecek.

Kimliğimizi Yok Etmeye Çalıştılar

Ben altmış yaşlarındaydım Bulgaristan’dan göç ettiğimizde. Bulgar hükümeti bizi göçe mecbur bıraktı. Bizim köyümüzde çok olaylar olmadı ama çevre köylerde çok vardı.

Çok baskılar uyguladılar, huzurumuz kalmadı. Zorla adımızı değiştirdiler, Türk ismi istemiyorlardı. Bulgar adı koydular her birimize. Zorla kapıya dayandılar, tehdit ettiler bizi. “Gidip müracaat edeceksiniz, adınız değişecek” dediler. Kimliğimizi, soyumuzu, inancımızı yok etmeye çalıştılar. Gittik mecburen, adımı “Nadya”yaptılar. Orada kimlik çıkarttılar. Tabii sonra Türk vatandaşı olduk, değiştirdik. Eşim hayattaydı o zaman, onun adını da “Hilip”’ koydular.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.