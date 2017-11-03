Minik Tasarımcılar İş Başına!

MÜZEYYEN YILDIZ

Çocuklarla birlikte yapılan aktivitelerin; zamanı, sevgiyi ve bilgiyi paylaşmaktan çok daha fazlasını vadettiğini söylemeliyiz. İnce motor gelişimine, üretme becerisine katkıda bulunan el işi aktiviteleri ebeveynlerin gayretiyle birbirinden güzel değerler kazandırabilir yavrularımıza. Birlikte girişeceğiniz oyuncaktamiri ile yeniden üretmeyi ve tasarrufu, tasarlayacağınız projelerle de hayal etmeyi öğrenebilir çocuklarınız. Onun için ayırdığınız “verimli” bir saat, dünyalara bedel kuşkusuz. Eğlenmek de cabası…

Kırılan oyuncaklar, bozulan arabalar, tek kolu kopmuş ayıcıklar… Çocuklarınızın el becerilerini geliştirirken eskiyi yenilemenin, devamlı almak yerine üretmenin ne kadar keyifli olduğunu anlayabilmeleri kendileri için güzel bir fırsat. Sizinle teknik öğrenirken sonuca ulaşmanın ve başarmanın hazzını yaşayacak olan çocuğunuzla birlikte eski oyuncakları bir dökün… Neleri tamir edebilir ya da bambaşka bir yerde kullanmak üzere dönüştürebilirsiniz? Tahta mandallardan nihale yaptığınız, çoraptan bebek diktiğiniz okul günlerinizi hatırlayın. El işi derslerinden kalan anılarınızı tazelemek size yeni fikirler verecektir.

Neler Yapılabilir?

Sadece pili bittiği için bir kenarda atıl halde duran oyuncaklar vardır. Çocuğunuz o oyuncakları oynamaktan sıkılmışsa birlikte pilini değiştirip ihtiyacı olan birine hediye etmeyi teklif edin. Vidalı pil yuvasını birlikte açın, tornavidanın nasıl tutulup ne işe yaradığını çocuğunuzla paylaşın.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.