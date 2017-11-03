"İslam toplumu” bir sınıra, bölgeye ya da bir kara parçasına münhasır bir kavram değildir. Bununla yeryüzünün her bir yanında yaşayan, fert fert bütün müminler kastedilir.

DR. HÜSEYİN OKUR

“İslam toplumu” bir sınıra, bölgeye ya da bir kara parçasına münhasır bir kavram değildir. Bununla yeryüzünün her bir yanında yaşayan, fert fert bütün müminler kastedilir. Esasen “Müminler kardeştir” hükmünde kastedilen de budur. Efendimiz (s.a.v) bu kardeşlik vurgusunu izah sadedinde; müminlerin birbirini sevmeleri, birbirine karşı merhamet ve şefkatle muamelede bulunmaları bakımından bir beden gibi olduğunu ve bedenin bir yerinin ağrıması durumunda diğer azaların da bundan müşteki olacağını beyan buyurmuştur. İslam toplumunu diğer toplumlardan ayıran en önemli özellik de kutsi değerler üzerinde yükselen erdemler etrafında, bütünleştirici olmasıdır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hadis-i şerifi ve daha niceleri kardeşlik bağının ne denli önemli olduğunu izah etmek üzere varit olmuştur. İslam’ın ilk emirleri de toplumu birleştirecek düsturların temini üzere gelmiştir.

Evet, zaman birlik zamanı… Zaman aç yatan, zulüm ve işkence gören, inancı sebebiyle vatanlarından sürülen Arakanlı kardeşlerimiz için duyarlı olma zamanı. Vaktiyle bizler zaruret içindeyken onların gönderdiği yardımlara vefa zamanı. Biz de şu sebepler dünyasında hayra vesile olma temennisiyle, bu ayki kapak konumuzu Arakan’daki kardeşlerimizin içinde bulunduğu duruma ayırdık. Allah yardım edenlerin yardımcısıdır. Hayra vesile olan, onu bizzat yapan gibidir.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Allah’a emanet olunuz.