Bazı mekanlar vardır içimizi açar, ferahlatır; bazı mekanlar ise sıkar, kasvet verir. Bir kütüphaneye girdiğinizde ortamdaki kitap kokusu adeta zihninizi açar, sessizlik odaklanmanıza yardımcı olur.

GÜLNAR AKBULUT

Bazı mekanlar vardır içimizi açar, ferahlatır; bazı mekanlar ise sıkar, kasvet verir. Bir kütüphaneye girdiğinizde ortamdaki kitap kokusu adeta zihninizi açar, sessizlik odaklanmanıza yardımcı olur. Veya bir camiye girdiğinizi düşünün. Huzurun sizi çepeçevre kuşattığını hissedersiniz. Tarihi mekanlar geçmişe götürür, düşündürür. Yaşanmışlıkları tefekkür ettirir. Her mekanın havası, kokusu, dokusu farklıdır. Peki, siz kendinizi nasıl ortamlarda daha rahat hissedersiniz? Gerçek “sizi” hangi mekan daha iyi ortaya çıkartır? İnsanların alabildiğine doldurduğu alışveriş merkezleri mi, kafeteryalar mı, okulunuz mu veya eviniz mi? Kim bilir, belki de bambaşka bir yer… Bu ay gençlere “Hangi mekanda rahatsın?” diye sorduk. Bakın, neler söylediler…

Benim Mekanlarım Kendim Olabildiğim Yerlerdir

İnsanın ve toplumun kimliğe büründüğü, bilgi edindiği, ahlaki değer ölçülerini kazandığı yerlerdir mekanlar. İnsan-mekan devamlı birbirine dokunur, birbirine şekil verir ve birbirinden etkilenir. Kendimiz olabildiğimiz mekanlarda rahat eder, oradan beslenir ve oraya ruh katarız. “Benim mekanlarım’’ dil, davranış ve ahlak terbiyesi edindiğim, okuyabildiğim, yazabildiğim, tartışabildiğim, keşfedebildiğim, entelektüel faaliyetlerde bulunabildiğim ve en önemlisi de kendim olabildiğim yerlerdir. Bu bazen okuma evi, bazen kütüphane, bazen kitapçı, bazen bir çocuğun çamurdan yaptığı ev, bazen de kapısının önünde örgü ören teyzenin yanı başı olabilmektedir. Ceylan FİDAN, 21

Ailemle Sıcacık Evimde Olmak En Güzeli

Yabancı insanlarla, tehlikelerle ve binbir türlü sıkıntıyla çevrili dış dünyadan uzakta; sevdiğim insanların yanında, sıcacık ve huzurlu yuvamda kendimi rahat ve güvende hissederim. Beni tanıyan, seven, düşünen ailemle bir arada beraber yemek yiyip sohbet ettiğimiz mutfağımızda; sabah namazından sonra seccademin üzerine gün doğarken aydınlanan odamda, her yerde olduğumdan daha rahatım ve huzurluyum. Saadet TAŞYÜREK, 18

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.