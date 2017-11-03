Eğitim-Öğretim-Denetim

HAFSA KÖTEN

Günümüzde çalışan-çalışmayan pek çok ebeveyn okul öncesi eğitim çağındaki çocuğunu kreşe yahut gündüz bakımevine gönderiyor. Bu kurumlarda verilen eğitimin kalitesi, öğretmenlerin yeterliliği ve kurumun öğretime uygun şartları taşıyor olması velilerin en önemli kriteri. Bunlarla birlikte dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kreşe ya da gündüz bakımevine gönderilen çocukların herhangi bir ihmale uğramaması için çalışmak olmalı. Bu çalışmayı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sürdürüyor. Bakanlığın izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüpleri, il müdürlüklerince ilgili mevzuata göre yılda en az iki kez denetleniyor. Velilerin ihbar ve şikayetleri dikkate alınarak ilgili kurumlar kontrol ediliyor. İhbar ve şikayetlerin dikkate alınması için de velilerin öğretim yaşındaki çocuklarını bakanlıktan izin alarak açılmış resmi kurumlara göndermiş olması gerekiyor. Bu konunun önemle üzerinde duran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz günlerde ailelere dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulunurken şunları kaydetti: “Ailelerin çocuklarını emanet edeceği özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin resmi kurumlara bağlı olup olmadığının iyi araştırılması gerekiyor. Ayrıca bazı kreşler çocukların fotoğraflarına sosyal medya hesaplarında yer veriyor. Bu konuda bakanlığımızca önceki yıllarda yayınlanan tebliğ kapsamında çocukların fotoğraflarının kreşlerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması veli izninin alınması şartına bağlandı. Kuruluşların çocukların fotoğrafını paylaşmak için veliden yazılı izin alması gerekiyor. Velilerimiz izin vermediği sürece hiçbir çocuğun fotoğrafı paylaşılamaz.”

Feridüddin-i Attar Aktar mıydı?

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.