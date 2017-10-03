Şiirlerimizde Kudüs Şiirlerimiz Kudüs

ZEHRA KORKMAZ

Kudüs kalemin gözyaşıdır.

İlk Kıblesi son Peygamber’in,

Zincirler altında oldukça,

Ağladıkça çocukları Kudüs’ün,

Kalemin gözyaşıdır Kudüs.

İçimde akan uzak bir nehirdir.

İçimde çırpınır, içimde devinir, dolar dolar,

Taşamaz.

İçimde kaynayan bir nehirdir.

Peygamber, Peygamberler yadigarı şehirdir.

Şiirlerde

Ağlayan Ey…

Kudüs, içinde Peygamberimizin (s.a.v) ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı barındırması, Peygamberimizin (s.a.v) büyük mucizesi Miraç Hadisesi’ne tanıklık etmesi hasebiyle Müslümanlar için ehemmiyetli bir şehir olmuştur. Mescid-i Aksa da Peygamberimizin (s.a.v) çeşitli hadislerinde zikredilmiştir.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın senelerdir esaret altında olması ve ayet-i kerimede etrafı mübarek kılınan beldede sürekli Müslüman kanının akması, biz Müslümanları derinden yaralamaktadır. Bu yaralanma şair dimağları da ziyadesiyle etkilemektedir. Kudüs derken, Mescid-i Aksa derken şairlerimizin kalemlerinden adeta gözyaşları damlamaktadır. Şiirleri yazan şair olsa da o şiirlerde ağlayan bir şehir, bir mescittir. Gözyaşlarının döküldüğü yer de Müslüman sinelerdir.

“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.

Varıp eşiğine alnımı koydum

Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu.

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma

Rasul’den yoksunum, tek ve tenhayım.

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı

Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.” (M. Akif İnan)

Bir Köz Düşer De…

Esaret altında olan Mescid-i Aksa’da bugün izinle, zulüm altında namaz kılınabilmektedir. Son Peygamber’in ilk kıblesi zaman zaman ateşe verilmekte, niyetleri mescitte sadece secde etmek olan insanlara kurşun yağdırılmaktadır. Şair yürekleri derinden yaralar bu durum.

“… Aya çıkarak göğe çıktığını sandın ey yahudi

Göğe çıktığına inanır inanmaz

Büyük Peygamber’in göğe çıktığı yeri yaktın ey yahudi

Mescid-i Aksa’yı yaktın ey yahudi…” (Sezai Karakoç)

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ekim 2017 sayısında.