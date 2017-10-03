Bugün Okula Gitmesem Yarın İki Kere Giderim!

Hepimizin bildiği gibi anaokulu, çocukların gelişiminde en önemli adımlardan biri. Çocuğun kendi başına hareket ettiği ilk sosyal alan da diyebiliriz.

Ders zili çaldı, ilk kez okula başlayacak olan minikler heyecanla sınıfları doldurdu… Okul dönemi bir heyecanla başladı başlamasına ama geçtiğimiz ay güle oynaya gidilen okul yolu bazı çocuklarda gün geçtikçe “Off yine mi okul?”, “Anne ya! Bugün okula gitmesem yarın iki kere gitsem olmaz mı?”, “Ben anaokuluna değil, babaokuluna gitmek istiyorum artık…” gibi serzenişlere sebep oldu.

Hepimizin bildiği gibi anaokulu, çocukların gelişiminde en önemli adımlardan biri. Çocuğun kendi başına hareket ettiği ilk sosyal alan da diyebiliriz. İlk kez annesinden ayrılan kimi çocuklar için bu yer ne kadar eğlenceli olursa olsun alışma ve uyum sağlama süreci biraz zahmetlidir. Okula alıştıktan sonra ise devamlılıktan (rutinden) sıkılan çocuklar, okula gitmekten kaçınma davranışları gösterebilir. Özellikle sosyal ilişkileri zayıf olan çocuklarda bu durum ilerleyen zamanlarda “okul fobisi”ne dönüşebilir.

Anne babaların öğretmenlerle iletişim halinde olup çocuğu okula alıştırma yöntemlerini öğrenmesi bu süreci kolaylaştıracaktır. Bunun dışında ebeveyn olarak atmanız gereken bazı küçük adımlar da var, sıkça yapılan hatalardan kaçınmak gibi… Mesela çocuğunuzu anaokuluna bırakırken hemen kaçıp uzaklaşmak yerine ayrılık anını kısa ama açıklayıcı tutmak yerinde olacaktır. Kendini güvende hissetmesi için çocuğunuzdan gün sonunda birlikte olacağınızı söyleyerek ayrılmanız ve onu sevdiğinizi kendisine hissettirmeniz minik öğrenciyi olabildiğince rahatlatacaktır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ekim 2017 sayısında.