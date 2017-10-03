Bebeklerde Bağımsızlık Duygusu Desteklenmeli

Ani ses çıkışlarıyla “Oraya gitme”, “Uzaklaşma”, “Eyvah! Düşeceksin” gibi ikazlarda bulunmak bebeklerde gereksiz korku ve endişelere neden olabilir; bu da bağımsızlık duygusunu olumsuz etkileyebilir.

AYZIT ULUAT

Bebeklerde bağımsızlık duygusunun desteklenmesi; “kendi kişiliğinin ve sorumluluklarının farkına varan, yeteneklerini keşfeden, özgüven sahibi bireyler yetiştirmenin” temel adımıdır. Bebeklerde bağımsız olma isteği 6. aydan itibaren başlar, ilk adımlarla birlikte de artarak devam eder. Bebeğin “özgür olma” düşüncesinin ebeveynlerin dozunda ve tutarlı adımlarıyla her zaman desteklenmesi gerekir.

Emekleme Dönemi Kritik

Bebeklerin 6. aya geldikleri dönemde görülen; kucaktayken kendini geriye doğru atma, yerdeki nesnelerin daha çok dikkatini çekmesi, uzağa atılma ve renkli cisimlere karşı farkındalık gibi durumlar bebeğin bağımsız olma hissinin ilk göstergeleridir. Bu dönemde renkli, desenli bir örtüyle ona oyun alanı oluşturmak, ayına uygun oyuncaklar sunmak ve oyun saatinde gerekmediği sürece kucağa almamak gerekir. 6-9 ay arası emekleme döneminde bebeğin bağımsızlık hissi kuvvetlenmeye başlar. Farklı yerleri keşfetmek özgürlük duygusunu perçinler. Bu dönemde ebeveynin tavrı çok önemlidir. Ebeveynin evde gerekli güvenlik önlemini alarak ve ufaklığı uzaktan takip ederek bağımsızlığını desteklemesi gerekir. Ani ses çıkışlarıyla “Oraya gitme”, “Uzaklaşma”, “Eyvah! Düşeceksin” gibi ikazlarda bulunmak bebeklerde gereksiz korku ve endişelere neden olabilir; bu da bağımsızlık duygusunu olumsuz etkileyebilir. Korkan minik, kucağa daha çok ihtiyaç duyar ve özgür olmaktan kaçınır. Ebeveynlerin ani tepkiler vermek yerine önlem alarak sakin kalmaları, gerekmediği sürece müdahale etmemeleri ve uyarılarını açıklayıcı, sakin bir dille ifade etmeleri gerekir.

İlk Adımlarla Beraber “Artistik Şov”lar da Başlar

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ekim 2017 sayısında.