Tatil Bitti Oyuna Devam!

Zamanının büyük çoğunluğunu evde geçiren çocuğunuz için oynarken keyif alacağı ve zihinsel gelişimini destekleyen aktivite imkanları ile dolu bir oda hazırlamaya ne dersiniz?

ÖZNUR YAVAŞ

Zamanının büyük çoğunluğunu evde geçiren çocuğunuz için oynarken keyif alacağı ve zihinsel gelişimini destekleyen aktivite imkanları ile dolu bir oda hazırlamaya ne dersiniz? Çocuğunuzun odasını ya da uygun bir alanı küçük dokunuşlar ve pratik çözümlerle neşeli ve kullanışlı bir hale getirmenin tam zamanı! İşte, sizin için hazırladığımız birkaç küçük öneri…

Duvardan Tavana Oyun

Duvarlar ve tavanda yapacağınız farklı uygulamalarla çocuğunuzun odasını eğlenceli hale getirirken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmesine de katkı sağlayabilirsiniz. Mesela yeni nesil kara tahta duvar boyası sayesinde çocuğunuz renkli tebeşirler ile her güne başka bir resim yapabilir, ders notlarını kolaylıkla duvara yazabilir. Bu boyaların uygulanış şekli de gayet kolay, biraz araştırmanız yeterli olacaktır.

Duvara asacağınız büyük boy harita ile çocuğunuzun yaşadığımız dünyayı keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Hayvan ve bitkileri tanıtan resimler, eğlenceli yapbozlar, sayı ve harf figürleri ile hayal dünyasını ve merakını canlı tutabilirsiniz. Tavana yapıştıracağınız fosforlu yıldızlar ve gezegenlerle (sticker) karanlıkta bile keyifli zaman geçirmesini ve kendini yıldızlar arasında hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yine tavandaki lambanın etrafından çocuğunuzun görebileceği kadar sarkıtacağınız resimli kelime kartları ile yabancı kelime dağarcığına katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca evde uygun bir duvara renkli bant ya da şeritlerle çeşitli duvar oyunları tasarlayabilir, ekleyeceğiniz bir duvar panosu ile yapmış olduğu resimleri sergilemesini sağlayabilirsiniz.

Oyun Evleri

Kendi alanlarını belirleyip orada vakit geçirmeyi seven çocuklarınız için kartondan evler, çarşaf ve tahta ile minik çadırlar yapabilirsiniz. Küçük oyun evleri ve oyuncaklar dışında figürlü yastıklar, minderler, harf ve rakam desenli ev tekstilleri, üzerinde araba yolu olan baskılı oyun halıları gibi eşyalarla odaya hareket katarak çocuğunuzun çevresiyle de ilişki içinde olacağı alanlar oluşturabilirsiniz. Böylece oyun kurma hevesini pekiştirebilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ekim 2017 sayısında.