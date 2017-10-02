Kızımın Şımarık Biri Olmasından Korkuyorum

Benim bir kızım var, 14 yaşında. Ailenin tek torunu ve kendi ailem de eşimin ailesi de onu el üstünde tuttu hep. Nazlı ve her istediği yapılan bir çocuk olarak yetişti. Bu durumdan hep ben şikayetçi olduğum için eşim de ailesi de çocuğumu sevmediğime dair imalarda bile bulunuyor.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

Benim bir kızım var, 14 yaşında. Ailenin tek torunu ve kendi ailem de eşimin ailesi de onu el üstünde tuttu hep. Nazlı ve her istediği yapılan bir çocuk olarak yetişti. Bu durumdan hep ben şikayetçi olduğum için eşim de ailesi de çocuğumu sevmediğime dair imalarda bile bulunuyor. Kızımın şımarık ve kendini beğenmiş olmasından çok korkuyordum, zaman zaman da bu tür davranışları hissetmeye başladım. Geçen gün bana, “Anne sen beni kıskanıyorsun” dedi. Onu kıskandığımı bile düşünebiliyor. Ona “yapma” diyen tek kişi benim, bu durum kızımla aramda sürekli tartışmalara sebep oluyor. Mesela babası her yere gitmesine izin veriyor, ben izin vermesem bile istediği elbiseyi alması için dedesi para veriyor vs. Durumun giderek kontrol edilemez bir hal almasından korkuyorum. Nasıl davranmam gerektiği konusunda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum.

ZEYNEP M.

Değerli Okurumuz,

Küçük yaşlardan itibaren kız çocuğunun gelişiminde anne önemli bir yere sahiptir. Çocuk, anneyi taklit ederek cinsiyetine özgü rolleri öğrenir. Özellikle 3-6 yaşlarında kız çocuk anneyi taklit ederek babaya yaklaşır. Bu yıllarda anne-baba-çocuk birlikteliğiyle yapılan aktiviteler çocuğun kimlik gelişimini olumlu yönde etkiler.

Anne-kız çocuk ilişkisinin sağlıklı olmasını engelleyen en önemli etken aşırı baskın, mükemmeliyetçi, beklentileri yüksek annelerdir. Bu anneler çocuklarından her şeyi en iyi şekilde, kendi isteklerine göre yapmalarını isterler; aksi takdirde eleştiri ve tenkitlerle çocuklarını ezerler. Çoğu kez bu durumun farkında bile değillerdir. Onların tek derdi çocuklarının hep en iyiyi yapmasıdır. Ancak sonuç istedikleri gibi olmaz. Böyle davranan annelerin kız çocuklarıyla ilişkisi hep sorunludur. Çocuk ya içe kapanık, hata yapmaktan korkan bir kişilik ya da inatçı, talepkar, sürekli karşı koyan bir kişilik geliştirir. Bu durum ergenlik döneminin daha zor geçmesine sebep olur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ekim 2017 sayısında.