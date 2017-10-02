Son yıllarda sürekli olarak hastalanıyorum. Sağlığımla ilgili sürekli problemler yaşıyorum. Bunlar çok büyük rahatsızlıklar değil ama hastalanmaktan ve ölmekten çok korkuyorum.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhabalar,

Ben 38 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Son yıllarda sürekli olarak hastalanıyorum. Sağlığımla ilgili sürekli problemler yaşıyorum. Bunlar çok büyük rahatsızlıklar değil ama hastalanmaktan ve ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı düşünüyorum, hastalanırsam ya da ölürsem onlara ne olacağına dair endişeler taşıyorum. Başlangıçta bu düşüncelerle baş edebiliyordum ama artık neredeyse gün aşırı doktorlara gitmeye başladım. Sürekli televizyonlardan, internetten duyduğum haberleri takip ederek kendimi daha da hasta hissetmeye başladım. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

AYSEL G.

Merhaba Aysel Hanım,

Bazen hastalıklar bizi bulmadan, biz onları gidip buluruz. Eminim toplumumuzda “Hastalık Kaygısı Bozukluğu” yerine kullanılan “hastalık hastası” terimini duymuşsunuzdur. Hastalık hastası bir kişinin, ciddi bir hastalığı olmadığı halde aklı sürekli hasta olmakla meşgul olur. En küçük belirtiyi büyüttükçe büyütür; bir soğuk algınlığını zihninde ölümcül bir hastalığa dönüştürebilir.

İnternetle birlikte ne yazık ki çoğumuz doktora gitmeden önce kendi tanımızı koyar olduk. Oysa internet aslı astarı olmayan bilgilerle dolu ve yanlış yönlendirmelere çok açık bir ortam. İçi hastalık kaygısıyla dolu kişiler ise bazen belirtilerini okudukları hastalıklara kendilerinin de sahip olduğuna inanıyorlar. Ne yazık ki doktorlara verdikleri yanlış bilgilerle yanlış tanı ve tedavi bile alabiliyorlar.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ekim 2017 sayısında.