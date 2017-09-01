“Zor” Çocukların Desteğe İhtiyacı Var

Hareketlilik, duyarlılık, dikkatsizlik ve karamsarlık genel olarak, “zor” olan çocukların ortak özellikleridir. Beslenmeleri, uykuları, aktiviteleri, arkadaşlık ilişkileri, yeni deneyimleri ebeveynleri için her zaman daha uğraştırıcı olmuştur.

AYZIT ULUAT

Bazı çocuklar doğuştan zordur, diğer çocuklara göre daha farklı yapıdadırlar. Hareketlilik, duyarlılık, dikkatsizlik ve karamsarlık genel olarak zor olan çocukların ortak özellikleridir. Beslenmeleri, uykuları, aktiviteleri, arkadaşlık ilişkileri, yeni deneyimleri ebeveynleri için her zaman daha uğraştırıcı olmuştur. Bu ufaklıklar 0-1 yaş döneminde biraz huysuzluklarıyla kendilerini belli etse de ilk adımlarla beraber yerinde duramayan, uyarılara aldırmayan, konsantre olmakta güçlük çeken, daha mutsuz ve daha çok ağlayan çocuklar haline gelirler. Böyle olmalarında kimsenin bir etkisi yoktur; bu tamamen genlerin işidir. Böyle çocukları büyütürken izlenebilecek en doğru yol onların rahatsız edici davranışlarını pekiştirmeden, olumlu özelliklerini her zaman destekleyerek gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Fazla Enerjik Olanlar:

İlk aylardan itibaren hareketli yapıları ebeveynlerinin dikkatini çekmiştir; elleri kolları durmaz, kucaktan inmek istemez, çabuk sıkılırlar. Biraz büyümeye başladıklarında yürümeden önce tırmanmayı öğrenebilirler. Sabit kalamazlar; araba koltuğundan, mama sandalyelerinden hoşlanmamaları çok normaldir. Uyarılardan hazzetmezler, çok da dikkate almazlar zaten.

Hareketli çocukların park, bahçe gibi yerlerde enerjilerini atmalarını sağlayın. Onları sık sık çocuk oyun alanlarına götürün. Evde enerjilerini atabilecekleri bol hareketli etkinlik zamanları oluşturun. Bu tip çocuklar “desteklendiklerinde” öz güveni yüksek, her zorluğun altından kalkabilecek, güçlü karakterlerde bireyler olurlar.

Dikkat Problemi Yaşayan Çocuklar:

Çocukların genel olarak dikkat süreleri kısadır. Çabuk sıkılırlar. Dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklarda ise dikkat süresi neredeyse hiç yoktur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Eylül 2017 sayısında.