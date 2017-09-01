Sağlık Bakanlığından Ünlülere Mektup

HAFSA HÜNDÜR

Televizyonda, internette ve özellikle de sosyal medyada hastalıkları kısa sürede tedavi ettiği veya kilo sorunu yaşayanları zayıflattığı iddia edilen ürünlerin reklamlarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Üstelik ünlü isimlerin tavsiyesi ile… Fakat bu ürünlerden pek çoğunun onay ve ruhsat alınmadan piyasaya sunulduğunu bilmiyoruz. Hatta etkisi ve sonuçlarını ispatlayan belgelere sahip olmadıklarını da… Bu durum ise sosyal medyada veya televizyonda satışa sunulan ilaçların ciddi bir risk taşıdığı anlamına geliyor. Fakat tüketici veya tüketici adayı bu riskin varlığını hiç düşünmeyerek daha çok ürünlerin yanında gördüğü ünlülerin isimlerine ve fotoğraflarına itibar ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başkentte bir otelde “Tüketiciyi Yanıltıcı Reklam, Pazarlama ve Satışlarla Etkin Mücadele Çalıştayı” düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünler grubunda düzenleyici ve denetleyici görevi yerine getirdiklerini söylemişti. Bu görevlerinden biri de ürün reklamı yapan, aralarında sanatçı ve sunucuların da bulunduğu elli isme mektup göndermekti. İşte o mektuptan bir kısım: “Toplumun gözü önünde olan ve örnek alınan kişilerden birisiniz. Etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış, sağlık beyanıyla satılan ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almayınız.”

Kime Danışmalı?

Her gün ana haber bültenlerinde şiddetten istismara pek çok haber yayınlanıyor. İşin içinden çıkılmayan, bir hayli karmaşık gözüken aile ilişkileri; kan davaları, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalanlar, terk veya ihmal edilen muhtaçlar…

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Eylül 2017 sayısında.