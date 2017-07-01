Yatak Odanıza Yakışır Fikirler

Yatak odanız size ait, size özel bir alandır. Bu mekanın temel unsuru ise yatak ve yatak başıdır. Peki, yatak başlarının tek işlevi yatağınızın duvarla ayrılmasını sağlamak mıdır?

ÖZNUR YAVAŞ

Yatak odanız size ait, size özel bir alandır. Bu mekanın temel unsuru ise yatak ve yatak başıdır. Peki, yatak başlarının tek işlevi yatağınızın duvarla ayrılmasını sağlamak mıdır?

Yatak başları dekoratif açıdan odanızın tarzını şekillendiren önemli bir parçadır. Odanızın havasını değiştirmek için büyük adımlar atmadan önce gözünüzü bu önemli parçaya çevirin ve neler yapabileceğinizi hayal edin. Kendi tasarladığınız yatak başı modellerini uygulayarak odanızı alışılmış modellerin dışında, farklı tasarımlarınızla kişiselleştirin.

Ahşap, kumaş, raf, desen ve renk… İşte, yatak odanızda fazla bir bedel ödemeden hayata geçirebileceğiniz birbirinden farklı fikirlerden bazıları…

Doğallığı Arayanlara Tahta Başlıklar

“Doğallıktan vazgeçmem” diyorsanız, tahta levhaları parça parça veya bütün halde kullanarak yatak başına yatay ya da dikey olarak yerleştirebilirsiniz. Tercihe göre bu rafları farklı renklerde boyayabilir ya da çeşitli objelerle (flama, led ışık, pelur kağıt) süsleyebilirsiniz.

Başucunuzda Çok Fonksiyonlu Bir Alan: Raflar

Evinizin her yerinde depolama işlevi gören rafları yatak odanızda, başucunuzdaki duvara hem fonksiyonel hem de dekoratif bir yatak başı ünitesi olarak monte edebilir, yatak odanıza keyifli bir düzen getirebilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.