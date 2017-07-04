Şerden Doğan Hayır: Millet Olmayı Hatırladık

Uzun yıllardır unutmuş olduğumuz birlik duygusunu 15 Temmuz’da en kuvvetli biçimde hissettik. Darbelerden canı yanmış her kesim ve ideolojiden, vatansever insanlar 15 Temmuz’da al bayrak için omuz omuza verdi. Tankların önüne dikilirken kimse diğerine “sen şucusun, sen bucusun” demedi. Millet olma, bayrağa ve vatana sahip çıkma mecburiyetini herkes omuzlarında o kadar güçlü bir biçimde hissetti ki tüm ayrımlar, ayrışmalar ortadan kalktı, tek yürek oluverdik. Böylelikle atlatabildik bu büyük ihaneti.

GÜLCAN TEZCAN

Duruşma salonu henüz dolmamıştı. Şehit yakınları ve gazilere salonun en arka tarafında yer ayrılmıştı. Hemen yanlarındaki basına ayrılan bölüm de bomboştu. Geçtim, oturdum. Etrafı izlemeye başladım. “Düne göre daha kalabalığız” dedi konuştuğum aileler. İlk günkü hakim şehit yakınlarına saygısızlıklar yapmış. Ailelerin reddihakim talebi üzerine başka bir hakim devam edecek duruşmaya.

Jandarmalar çepeçevre sarmış her yanı. Derken 15 Temmuz’da şerefli Türk askerinin üniformasını lekeleyen hainler bu kez takım elbiseleri ile girdiler salona. Buz kesti ortalık… “Ciğerimde kurşun var, vatan hainleri!” diye bir haykırış yankılandı duvarlarda. Şehit yakınları ve gaziler için dayanılması çok zordu, ne var ki olabildiğince sabırla, sükunet ve metanetle dinlemeye başladılar duruşmaları. Zaman zaman tansiyon yükseldi, bazen alkışlarla destek olundu avukatlara bazen yuhalamalar yükseldi. Tek istedikleri adaletin tecelli etmesi ve 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi milletin yanlarında, tek yürek olmasıydı.

15 Temmuz’da Al Bayrak İçin Omuz Omuza

Millet olarak bıçak kemiğe dayandığında, taşıdığımız genlerden midir, Yaradan’ın bize yüklediği “ümmetin umudu” olma sorumluluğundan mıdır bilinmez, gözümüzü karartır da imkansıza kafa tutarız. Ama sonra yine gündelik telaşeler yüzünden nasıl badireler atlattığımızı bir çırpıda unutup gaflete dalarız. 15 Temmuz’da da böyle oldu. Hiç ummadığımız ve ihtimal vermediğimiz bir anda karşımıza çıkan eli silahlı darbecilere kendimizden beklemediğimiz bir inanç kudreti ile duvar olduk. Milletin iradesinin çiğnenmesine izin vermedik. Uzun yıllardır unutmuş olduğumuz birlik duygusunu en kuvvetli biçimde hissettik. Öyle ki bu ülkede darbelerden canı yanmış her kesim, düşünce ve ideolojiden vatansever insan, 15 Temmuz’da al bayrak için omuz omuza verdi. Tankların önüne dikilirken kimse bir diğerine “sen şucusun, sen bucusun” demedi. Millet olma, bayrağa ve vatana sahip çıkma mecburiyetini herkes omuzlarında o kadar güçlü bir biçimde hissetti ki tüm ayrımlar, ayrışmalar ortadan kalktı; tek yürek oluverdik. Böylelikle atlatabildik bu büyük ihaneti.

İlk Kez Oyunu Bozduk

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.