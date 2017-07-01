Saç Benim, Şekil Benim Koparırım, Çekerim!

El kadar evladınızın durduk yere saçını başını yolduğunu görseniz içiniz “cız” eder. Ya “Ah yavrucuğum! Kim bilir ne derdi var ki saçını başını yoluyor?” dersiniz ya da “Şimdi de bu mu moda oldu? Eyvahlar olsun!” diyerek kara kara düşünürsünüz. Fakat öyle çok da karamsar olmanıza gerek yok. Çünkü bu saç yolmalar ne dert sahibi olmakla ne de saçma bir modayı takip etmekle alakalı. Bütün suç “Trikotillomani”nin…

Trikotillomani

Trikotillomani, “saç koparma, çekme isteği” olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. Hastalığın belirli bir nedeni bulunmadığı gibi ilerleyişini tetikleyen durumlar da netlik kazanmış değildir. Hem kalıtsal hem duygusal hem de çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bir “dürtü kontrol bozukluğu” olabilir. Her yaş ve cinsiyette görülen bu rahatsızlık, başlangıçta bir bağımlılık ya da huy olarak ciddiye alınmayabilir. Evladınız uyarılarınızdan rahatsız olup “Karışmayın bana, saçımı başımı yolarım!” diye tehditler savurabilir, “Saç benim, şekil benim. Ne var bunda?” diye efelenebilir. Ama aslında bu can sıkıcı durumdan en çok o muzdariptir. Canının acısına mı yansın, yoksa yer yer çoraklaşmış saçına başına mı baksın bilemez haldedir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.