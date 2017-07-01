Otizmli Çocukların Sayısı Neden Artıyor?

ZEYNEP ÖZEL

Sağlık Bakanlığı ve Otizm Derneği 10 Mart’ta başlattıkları sağlık taramasını temmuz sonunda neticelendirecekler. Bu tarama ile özellikle son zamanlarda daha sık karşılaşılan çocuklarda otizm vakalarını erken dönemde teşhis etmeyi hedefliyorlar. Konuyla ilgili taramalarda görev alan Nesrican Pınar, taramalar esnasında özellikle şu etkenlerin var olan yatkınlığı tetiklediğini gözlemlediklerini belirtiyor: Stres çarkları, tabletler, cep telefonları, televizyon, dönen cisimler…

Otizmin belli başlı belirtileri ise şöyle: Çocuğunuz başkalarıyla göz teması kuramıyorsa, ismini söyleyince bakmıyorsa, söylenenleri duymuyor gibi tepkisizse, oyuncakları ve akranları ile nasıl oynayacağını bilemiyor, günlük yaşamdaki sıradan düzenin değişmesine aşırı tepki gösteriyorsa, bazı sözcükleri tekrar tekrar ve ilgisiz ortamlarda söyleyip duruyorsa, dönen nesnelere uzun süre bakıp kalıyorsa…

Ayrıntılı bilgi için: www.otizmvakfi.org.tr

Çocuklarla Güvenli Kamp

Yaz tatilinde ultra lüks otellere dudak uçuklatan paralar ödemek yerine, yeni ve unutulmaz bir deneyim olarak çocuklarla kamp yapabilirsiniz. Üstelik artık bazı büyükşehir belediyelerinin korunaklı ve güvenli kamp alanları var. Eğer İstanbul’daysanız, Şile civarında güvenli kamp alanlarının olduğunu bilmelisiniz. İster çadırınızı kendiniz götürün, ister orada kurulu çadırlardan birini kiralayın. Birçok temel ihtiyacınızı karşılayacak imkanlarıyla konforlu bir kamp yapmanız için gereken tek şey biraz ön araştırma için vakit ayırmak. Sonrası, gökyüzünün altında huzurlu saatler…

Tüik Verileri Gençler İçin Ne Diyor?

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.