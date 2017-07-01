Nezaket Kurallarını Bebeklikten İtibaren Öğretebilirsiniz

Bebeğiniz kibar olmayı öğrenmek için asla küçük değildir. Uygun davranış şekilleri ebeveynler tarafından ne kadar erken öğretilirse, çocuk tarafından da o kadar kolay ve çabuk benimsenecektir.

AYZIT ULUAT

Çocuğunuza nezaket kurallarını, ilk adımlarını atıp daha aktif hale geldiği anlardan itibaren öğretebilirsiniz; çünkü kibar olmayı öğrenmek için asla küçük değildir. Uygun davranış şekilleri ebeveynler tarafından ne kadar erken öğretilirse, çocuk tarafından da o kadar kolay ve çabuk benimsenecektir. Ebeveynlerin küçüğe uygun ortam sunması, nezaketli ve yerinde uyarılarda bulunması, bu konuda iyi model olmaları kibarlık konusundaki eğitimi etkili kılacaktır.

Anahtar Kelimelerle İşe Başlayabilirsiniz

Bebeğinize küçük yaştan itibaren “Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim” gibi nezaket içeren kelimeleri onun yanında sık sık kullanarak öğretebilirsiniz. Anahtar kelimelerle ilgili algı oluşturabilir, ilk cümlelerini kurduğu anlardan itibaren de bu sözcüklerin doğru kullanımları için ona destek olabilirsiniz. Örneğin yemek yedirirken ona “Ağzını aç” yerine “Lütfen ağzını açar mısın?” ve açtığı zaman ise “Teşekkür ederim” diyerek basit günlük diyaloglarla bebeğinize bu sözcüklerin anlamını kolaylıkla kavratabilirsiniz.

Neden-Sonuç Konusunda Bilgilendirilmeli

Küçüğün, günlük hayatta ebeveynleri tarafından gösterilen kibar davranışların neden ve sonuçlarını bilmeye ve öğrenmeye her zaman hakkı vardır. Örneğin “Baban işten geldiği için yorgun. O yüzden sofrayı ben hazırlıyorum” demek, çocuğa etrafında gördükleri hakkında bilgi verecektir. Çok minik oldukları için bu bilgilerin çocuklarda bir karşılığı olmadığı yanılgısına kapılsak da biraz büyüdüklerinde her şeyi belleklerine eşsiz bir sistemle kaydetmiş olduklarını görecek ve şaşıracağız.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.