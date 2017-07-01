GÜLNAR AKBULUT

Uzun ve yoğun bir çalışmanın ardından hepimiz biraz dinlenmek ve güç toplamak isteriz. Yorucu bir sınav haftasından çıktığımızda, iş yerinde yüksek tempoyla çalıştığımızda veya fiziksel aktiviteyi fazla kaçırdığımızda tabii olarak bedenimiz yorgunluk sinyalleri verir. İşte o zaman dinlenme zamanı gelmiş demektir. Bazen zihinsel yorgunluğumuzu atmak için bedenimizi yorarak zihnimizi dinlendiririz ki bu oldukça işe yarar. Bazen de tam tersi, bedenimiz yorulmuşsa istirahat ederken zihnimizi meşgul ederek kendimizi rahatlatırız.

Mesela ev işlerinden yorulanlarımızın şöyle köpüklü kahvesini alarak gazetenin arkasındaki bulmacayı çözmesi ne de güzel bir dinlenmedir! Bilgisayar başında oturmaktan bunalanların tercihi ise hem biraz hava almak hem de kasları çalıştırmak için yürüyüş yapmaktır. Ya da yorgunluk had safhadaysa, dinlenmek için artık güzel bir uyku çekmekten başka çareniz kalmamıştır. Gençlerimize bu ayki sorumuz, “Nasıl dinlenirsin?” oldu. Bakalım, sorumuza genç arkadaşlar nasıl cevaplar verdiler?

Yaptığımız İşe Göre Dinlenme Tarzımız Değişir

Bir işte yorulup dinlenmek istediğimizde tarzımız yaptığımız işe göre değişir açıkçası. Bir makine başında çalışıyorsak, dinlenmek için isteyeceğimiz ilk şey çayımızı alıp kafeterya tarzı bir yerde 15 dakika da olsa oturmak olur. Ama bilgisayar başında çalışıyorsak, dinlenmek için ayırdığımız vakitlerde oturmanın bir faydası olmaz. Yine bilgisayar başında oturduğumuzu düşünürsek, ayağa kalkamıyorsak ve dinlenmek için pek vakit de yoksa benim ilk yapacağım iş, 5-10 dakikacık da olsa kulaklığımı takarak gözlerimi kapatmak, müzik dinlemek olurdu. Esat KARACA, 19

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.