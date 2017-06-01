Zahidlerin Annesi: Şe’vane (rh.a)

Şe’vane (rh.a) nefsini hep kusurlu bulur; bu sebeple az yeme, az konuşma, az uyuma, az içme gibi riyazatlarla nefsini arındırmaya çalışırdı. Sekerat, ölüm, kabir, huzura çıkıp hesap verme gibi ahirete müteallik olayların hak olduğunu, nefsin ise ak bir yüzle çıkamayacak kadar kusurlu ve aldanmış olduğunu düşünür, bu düşüncelerle gözyaşlarına boğulurdu.

SELİM UĞUR

Aslen İranlı olduğu tahmin edilen siyahi bir zahidedir. Tasavvuf ve sufi kelimesinin henüz yaygınlaşmadığı, onun yerine züht yolu ve zahit gibi kavramların kullanıldığı ikinci asırda yaşamıştır. Dicle Nehri’nin kenarında Übelle kasabasında hayatını sürdürmüş, hac yolculuğu dışında hiç dışarı çıkmamıştır. Daha gençliğinden itibaren kalbine düşen Allah korkusu ve ibadet etme iştiyakı hem Allah Teala’ya karşı derin bir muhabbet duymasına hem de aynı derinlikte korku ve hüzün hali yaşamasına neden olmuştur. Bu haliyle bütün kasaba ve civarın dikkatini çekmiş, hangi kadın yanına gitmişse halinden etkilenmiştir. Onun huzuruna giden hanımlar dünyaya olan tamahını sorgulama ihtiyacı hissetmiş, kendi din gayretini zayıf bulmuştur.

Übelle halkının hanımları için büyük bir nimet olan bu saliha veli, onlar tarafından büyük hürmetle karşılanmış ve hizmeti için adeta yarışılmıştır. Kürdiyye (rh.a) isminde kendini Allah’a adayan bir genç zahide hanım ise sürekli onunla yaşamış ve karşılıksız hizmetine bakmıştır. Şe’vane’ye (rh.a) hizmet edenlerde dahi ayrı bir hal görülmüş, onun manevi halleri kendisinin yakınında bulunup hizmet edenlere de sirayet etmiştir.

Geceleri İbadet Dua ve Zikirleydi

Şe’vane’nin (rh.a) ahlakını, edebini ve yaşantısını kendisine örnek alan Kürdiyye (rh.a) onun yanında manen ilerlemiş ve müminelere manevi konularda yardımcı olmuştur. Şevane’nin insanların gözü önünde bulunmadığı zamanlarda nelerle meşgul olduğunu soran ziyaretçilere şunu söylemiştir: “Onun geceleri ibadet, dua ve zikirlerleydi.”

İnsanlar onu ziyaret için gelip duasını istemişlerdir. O çoğu zaman nefsini kıran şu ifadeleri kullanmıştır: “Şe’vane kim ki? O isyankar bir siyah cariye.”

Şe’vane (rh.a) nefsini hep kusurlu bulur; bu sebeple az yeme, az konuşma, az uyuma, az içme gibi riyazetlerle nefsini arındırmaya çalışırdı.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.