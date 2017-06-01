Sahur Berekettir

DR. HÜSEYİN OKUR

On bir ayın sultanı Ramazan-ı şerif geldi. Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç ise diğer bütün ibadetler içinde müstesna bir yere sahiptir. Bunun içindir ki Hz. Allah (c.c) orucun sevabının gizli olduğunu, ölçülemeyeceğini ve bu ibadetten elde edilen mükafatı ancak kendisinin takdir edeceğini bizlere Peygamberimizin (s.a.v) diliyle bildirmiştir.

Ramazan ayı aslında baştan sona bir mekteptir. Evet, bu mübarek ay; teravih namazlarıyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimleriyle, sahurdan evvel kalkıp kılınan teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecanıyla, Kadir Gecesi’ndeki manevi coşkusuyla, hayır ve hasenatıyla, fitre ve zekatıyla, bayram sabahı neşesiyle yaşadığımız bir ömrün hasat vaktidir.

Rahmani Bir Sekinet Huzur ve Vakar

Oruç ibadetinin farz olduğu bildirilen ayet-i kerimede Allah (c.c), “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz” (Bakara, 183) buyurmak suretiyle, orucun insanı birtakım günahlardan, kötülüklerden koruduğunu ve takvaya ulaştırdığını söylemiştir. Haddizatında hakkıyla ifa edilen ibadetler böyle olmakla birlikte oruç ibadeti, yapılış şekliyle kendiliğinden de koruyucu özelliğe sahiptir. Oruç tutan kişi, imsakla birlikte sadece midesini yeme içmekle korumuş olmaz. Oruçla birlikte insana verilen rahmani bir sekinet, huzur ve vakar sayesinde şeytanlar zincirlenmiş olur. Bunu Cenab-ı Allah müjdelemiştir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.