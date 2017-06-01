Sahi Ramazan Nedir?

Ramazan ayı geldiğinde, medyanın körüklediği ve hocaların birbiriyle ihtilaflı olduğu tartışmalı konulara takılıp kimi zaman Ramazan’ın derununa inmekte güçlük çekiyoruz. Bedenimizin orucuna beş duyumuz müdahil olamıyor.

ZEYNEP ÖZEL

Ramazan ayı geldiğinde, medyanın körüklediği ve hocaların birbiriyle ihtilaflı olduğu tartışmalı konulara takılıp kimi zaman Ramazan’ın derununa inmekte güçlük çekiyoruz. Bedenimizin orucuna beş duyumuz müdahil olamıyor. Oysaki alışkanlıklarımızı, algılarımızı, ruhumuzu, davranışlarımızı da kapsaması beklenen bir ibadettir oruç.

Büyüklerin ifadesiyle, oruçlu bir beden şöyle nida etmektedir aslında: “Ne yemeğe ne suya; yalnız sana, sana ihtiyacım var ey, Allahım.”

Ahmet Murat’ın ifadesiyle de: “Ramazan ‘fakr’ halini anlamak, bizim ezeli ve ebedi yoksulluğumuzu, Allah’a olan muhtaçlığımızı etimizden içeri ta ruhumuza zerk etmek için çıkmalıdır yolumuza. Fakir biziz; aczimizle, dinimiz ve dünyamızla, uyanıklığımız ve sarhoşluğumuzla, tokluğumuz ve hatta açlığımızla biziz fukara.

Ramazan on bir ay yorulan bedeni dinlendirdiğimiz bir ay değildir; Ramazan on bir ayın ona bakarak kendilerine çekidüzen vermek zorunda oldukları prototiptir.

Ramazan mürekkep balığıdır on bir balığın arasında; suya rengini o vermeli, bütün öteki balıklar onun boyadığı suda kaybolup gitmek zorunda kalmalıdırlar.

Ramazan yüksek gerilim hattıdır; Recep ve Şaban’ı çıplak elle tutarak Ramazan’da bize verilecek olan akıma alışırız.

Ramazan bir cennet meyvesidir, bir çocuğun bir kere yiyerek tadını ömür boyu unutmadığı.

Ramazan göle atılan taştır, suyu dalgalandırır.”

Sıla-i Rahim’i Naftalinler Arasından Çıkarmak

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde; akrabalık ilişkilerine ve anaya babaya gösterilmesi gereken ihtimamın altı çizilir. En’am suresi 151. ayette: “… O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin …” buyrulmuştur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.