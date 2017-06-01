Ne Güzel Kavga Ederdi Rahmetli

Bir başkasının hatasına, bizim hoşumuza gitmeyecek hiçbir fikrine tahammülümüz yok. Kimse durup düşünmüyor. Onca yılın dostluğunun hatırı var, üzerimde onca emeği var, varsın bir kere de incitmiş olsun beni demiyor...

GAMZE GÜRLER KIRCILI

Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Develer tellal iken… Pireler berber iken…

Değil elbette.

Henüz bizler genç iken… Hadi en fazla çocuk iken diyelim. Bir kişinin erdemlerinden bahsederken “Ne yumuşak huylu adam… Maşallah pamuk gibi hanım… Çok güler yüzlü bir esnaf… Pek geçimli bir gelin…” gibi sıfatlar kullanılırdı. Şimdi…

Şimdi durumumuz bir acayip. Birçok şey gibi, makbul insan kriterlerimiz de çok yabancısı olduğumuz ölçülerle yer değiştirdi.

Bütün suçu modernizme yıkmak çok insaflı bir tutum olmayacak ama… Meselede büyük payı olduğuna da hiç kuşku yok. Daha düne kadar, bahsettiğim bu hasletler birer meziyet iken şimdi neredeyse suç sayılıyor. Bize hiç benzemeyen bir millet olmaya doğru evriliyoruz yavaş yavaş…

Hemen hepimiz dinlemişizdir bir çay içimine fon sohbetlerde… Annelerimiz gelin olurken büyüklerinin güzel nasihatleri ile çıkarlarmış evlerinden.

“Sakın beyine saygısızlık etme evladım. Ona ve ailesine karşı hürmette kusur etme. Kayınvaliden hoşuna gitmeyen bir şey yaparsa kalbini kıracak bir cevap verme. O senin hem büyüğün hem de benim gibi annendir. Sen onlarla iyi geçinirsen onlar da seni hoş tutarlar” derlermiş anne babaları… Ve umumiyetle öyle de olurmuş…

“Kendimi Ezdirmemeliyim” Zırhı

Şimdilerde gelinlik çağa gelmiş kızlarımızın kulağında binbir türlü sufle… Filmlerin sağlıksız senaryoları, sosyal medya, özenti belası derken dört koldan saldırıyorlar zihinlerine. Henüz yuvasına adım bile atmadan, tuhaf bir “Kendimi ezdirmemeliyim” zırhı kuşanıyorlar. Ve sonuçlar malum… Daha ilk fikir ayrılığında sesler yükselmeye başlıyor eşler arasında. Sanki sesi daha gür çıkan daha haklı kabul edilecekmiş gibi…

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.