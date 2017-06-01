Kızım Geceleri Yalnız Uyuyamıyor

5 yaşında bir kızım var. Geceleri sürekli olarak ağlayarak ve sıçrayarak uyanıyor. Tüm gece de huzursuzluk yapıyor. Yaklaşık 4 aydır gece uykusu uyuyamaz oldu.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

5 yaşında bir kızım var. Geceleri sürekli olarak ağlayarak ve sıçrayarak uyanıyor. Tüm gece de huzursuzluk yapıyor. Yaklaşık 4 aydır gece uykusu uyuyamaz oldu. Gündüzleri uyuttuğumda sorun olmuyor ama gece özellikle yalnız yatıyorsa hep ağlayarak uyanıyor ve korkunç rüyalar gördüğünü söyleyerek bizimle uyumak istiyor. Daha önceden böyle bir sorun yaşamamıştık. Yaklaşık 6 ay önce dedesini kaybetti. Cenaze sürecinde etkilendiğini düşünerek böyle bir şey yaşadığını düşünüyorum. Eskiden odasında uyuyordu ama şimdi ne zaman yalnız yatırsam bir saat sonra yanımıza gelmek istiyor. Bu konuda ne yapmalıyız, bilemiyoruz. Yardımcı olursanız seviniriz.

Hatice K.

Değerli Okurumuz,

Çocuğun kesintisiz uyku alışkanlığı kazandıktan sonra aniden ağlayarak, sıçrayarak uyanmasının farklı sebepleri vardır. Bunlardan en sık görüleni gece terörü denilen gece korkuları ve kabuslardır. Ayrıca çocuğun aile içinde yaşadığı stresler, nefesini tıkayıcı geniz eti vb. sebepler, kulak enfeksiyonu gibi hastalıklar, nadiren de kıl kurtları (gece makat çevresinde ciddi kaşıntı yaparak) çocuğu uyandırabilir.

Anlattığınıza göre kızınızın yaşadığı sıkıntı gece kabusudur. Şöyle ki; gece korkusunda çocuk ağlayarak, bağırarak uyanır; korku ve şaşkınlık içindedir, debelenebilir; gözleri açık, bazen yerinden fırlamış gibidir. Ancak çocuk hala uyumaktadır. Anne baba olarak paniğe kapılmadan bir müddet sarılıp sakinleşmesini beklemek gerekir. Sonrasında çocuk yavaşça dalar, uyumaya devam eder. Sabahleyin gece yaşadığına dair bir şey hatırlamaz. Oysa gece kabusu yaşayan bir çocuk, kızınızda olduğu gibi gördüğü kötü rüyaları hatırlar ve anlatır.

Yetişkin olarak bizler de kötü rüyalar görebiliriz. Ancak uyandığımızda bunun rüya olduğunu biliriz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.