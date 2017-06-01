İnsanın “Yalın” Hali

ELİFE ATEŞ

Bugün “yalnız” dediğimiz kelimenin Eski Türkçemizdeki formu “yalngus=yalıng” kelimelerine dayanır ve dahi “üryan, çıplak” manasına gelir. İnsanın “yalın” halidir. İnsan yalnız başına geldiği bu dar-ı fenadan yine yalnız başına göçer gider. Tabii, surette bir kalabalıklık mevcuttur. İnsan hep birilerinin yanındadır fakat özde hep kendi bacağından asılmak durumundadır. Yalnız olmadığını düşünen insan bile yalnızdır. Eğer yalnız olmadığını düşünüyorsa kalabalıktan “Yalnız mıyım, değil miyim?” diye düşünmeye vakti olmamıştır…

Mesela düşünün, dişiniz ağrıyor. Birine aktarabilir misiniz? Ya da karnınız, böbreğiniz? Yok, aktaramazsınız. Herkes kendi hayatını yaşamak zorundadır, kendi karın ağrısını çekmek zorundadır. Duyguda da bu böyledir. Empati dediğimiz şey aslında çok da mümkün değildir. Karşımızdakinin duygusunun kıyısından, köşesinden belki geçeriz ama tam olarak o duyguya uğrayamayız. Öznel durumlardır vesselam. O nedenle, insan yalnızdır azizim.

“Yalnızlık” Afili Mevzu

Ama yalnızlık bir lütuftur. Neden mi? Kısa yoldan insanı Allah’a yaklaştırır. (Burada inziva meselesini de akla getirebilirsiniz mesela.) Etrafta masiva olmadığı için insan daha kolay tefekkür eder Rabbini. Gerçi kimisi ne kadar yalnız kalsa da masiva aklında çadır kurduğu için yalnızlığın kadrini kıymetini pek bilemez.

“Yalnızım” diye bas bas bağırınca da “yalnız” olmaz insan. Ne demişler: Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa zaten yalnızlık olmaz. Bana bu kadar “yalnızlık” girizgahı yaptıran nedir ey kari (okuyucu)? Necati Dedemizdir. Bilirsiniz “yalnızlık” afili mevzudur. Her dönemin aymışı aymamışı pek çok laf dizer yalnızlık üzerine. Bence bu konuda Necati Dedemiz üzerine yoktur. Onun hali bir başkadır, o bir başka gariptir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.