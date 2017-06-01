“Engelli Ebeveyn” Olmak

Her anne baba daha çocuğu dünyaya gelmeden onunla ilgili kaygılar taşır. Çocuğuma iyi bir hayat sunabilecek miyim, beklentilerini karşılayabilecek miyim, dahası ona yetebilecek miyim? Hele bir de engelli bir ebeveyn iseniz temelde aynı noktadan kaynaklansa da bu sorular daha da katmerlenir. Oysa engelli bireylerin evliliği de ebeveynliği de çoğu zaman toplumsal ön yargılar yüzünden “zor”laştırılır. Peki, çıkardığımız zorlukların ne kadar farkındayız?

GÜLCAN TEZCAN

Dünyanın binbir türlü halinden ve mümkünse asla başımıza gelmesini istemediğimiz durumlardan biridir “engelli” olmak. Ancak dünya imtihanı içinde hepimizin karşılaşma ihtimalimiz vardır bu durumla. Ya doğuştan ya da yaşanılan bir hastalık, kaza sebebiyle bazı organlarımız işlevini yitirdiğinde hayatımızın geri kalanını onlar olmadan idame ettirmek durumunda kalırız.

Toplumda genel yargı, engellilerin hayatı boyunca başkalarına muhtaç olarak yaşamak zorunda kalacakları şeklindedir. Oysa zihinsel engelliler haricindekilerin pek çoğu yetişkin olduklarında toplumsal hayata katılarak iş sahibi olabilir, evlenebilirler ve hayatlarını istedikleri şekilde idame ettirebilirler. Bu anlamda çoğu zaman onların barışık oldukları bedensel engellerinin yanında bizim kafamızdaki engellerin ne kadar aşılmaz olduğu da ortaya çıkıyor. Karadeniz’in bir köyünde yaşayan bedensel engelli bir gencin, Tayvanlı kimsesiz bir kızla evlenmesi şaşkınlık verir bize sözgelimi. Ya da işitme engelli bir karı kocanın onlara ses, nefes olan bir evlat sayesinde dünyayla olan bağlarının güçlenmesi mucizevi bir hikayedir. Oysa tüm bunlar, insanların düşünce dünyalarında “engel” yoksa her şeyin mümkün olabileceğini gösteren örnekler…

Beynimizdeki Engeller Daha Aşılmaz

Ülkemizde engelliye bakış genellikle engelli çocuklar ve onlara bakmakla yükümlü aile üzerinden şekilleniyor. O çocuk büyüdüğünde, hayatla karşılaştığında yaşadığı tecrübeler ise daha az ve sınırlı alanlarda gündeme gelebiliyor. Az önce verdiğim örnekler ve benzeri haberlerle anlık gündemler olarak hayatımızın kıyısından geçebiliyor. Hal böyle olunca da çoğu kez halden anlamaz aile fertleri, akrabalar, komşular, iş arkadaşlarına dönüşüyoruz.

İşitme ya da görme engeli bulunan, fiziksel engeli yüzünden hareketleri kısıtlı olsa da hayatını kimseye muhtaç olmadan pekala devam ettirebilen pek çok kişi evlenmek ya da çocuk sahibi olmak istediğinde de yine peşin hükümler devreye giriyor.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.