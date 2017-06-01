Ebeveynler Engelli Olduğunda

Çocuğun engelli olduğu bir ailede işler nasıl yürüyor az çok biliyoruz fakat ebeveynin engelli olduğu bir ailede durumun nasıl seyrettiğini ilk kez sayfalarımıza taşıyoruz.

DERYA ŞAHİN

Dergimizde engelli çocuk sahibi olmanın ne tür zorluklar taşıdığı, bu zorlukların anne babanın evliliğini nasıl etkilediği ve ortaya çıkan sorunların nasıl üstesinden gelineceğine dair pek çok yazı hazırladık. Kısacası çocuğun engelli olduğu bir ailede işler nasıl yürüyor az çok biliyoruz fakat ebeveynin engelli olduğu bir ailede durumun nasıl seyrettiğini ilk kez sayfalarımıza taşıyoruz.

Haziran sayımızı bu konuya ayırdığımızda, evlatlarına yetemedikleri için üzülen kişilerle karşılaşacağımızı zannediyorduk. Fakat önümüze çıkan tablo bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Çünkü dosya içerisinde kendisiyle yapılan röportaja yer verilen görme engelli Şengül Aydın’ın sözleri, aşılamayacak bir engelin olmadığını anlatıyor. Gözleri görmeden evladının yemeğini yedirme, altını değiştirme, ödevini yaptırma gibi pek çok işin üstesinden gelen Aydın, kendilerinin yahut evlatlarının değil çevrenin engeli engel haline getirdiğine dikkat çekiyor. Gülcan Tezcan’ın hazırladığı dosya “Engelli Ebeveyn Olmak” başlığını taşıyor ve engelli olmayan anne babalar için de önemli mesajlar veriyor. Zorluk dediğimiz şey onu nasıl karşıladığımıza bağlı olarak büyüyüp küçülebiliyor. Çevrenizdeki “mükemmel anne baba”lara bakıp kendinizi yetersiz hissediyorsanız dosyamızdan payınıza düşecek bir çok hisse var demektir.

Ramazan’ı karşıladığımız bu ay, konuyla ilgili pek çok yazı var yine dergimizde. Ancak bunlar arasında özellikle Anne Baba Tutumları köşesini okumadan geçmemenizi tavsiye ederiz. Çocuklara Ramazan’ı anlatmaktan ziyade onlarla Ramazan’ı yaşamayı öneren yazı, Elif Özdemir imzasını taşıyor ve miniklerin masumiyeti ile Ramazan’ın bereketi birleşince ortaya ne güzellikler çıkacağını anlatıyor.

Ramazan’ın kadrini bilenlerden olmak duasıyla…

Şimdiden bayramınız mübarek olsun.

derya.sahin@semerkandaile.com