Dünden Bugüne Kek ve Pasta Tarihi

80’li yılların son çeyreği türk kadınlarının farklı tarifler arayışına girdiği bir dönemdir. Hatta tarifler kimden alındıysa onun adıyla anılırdı, “Melahat’in çaylı keki” gibi… işte, tam da bu sebepten becerikli hatun kişiler kendi isimlerini bu tarifler literatürüne altın harflerle kazımak için özgün, pratik ve leziz buluşlar peşinde koşmuşlardır.

AYŞENUR USLU

Çok değerli okuyucularım, iki aylık hasretin ardından sizlere kavuştum, çok şükür. Geçirdiğim ameliyat sonrasında dualarınızla toparlanıyorum inşallah…

Hasta yatağında yattığım dönemde geçmiş olsun ziyaretçilerim ile sohbet edip ikramlarımızı yerken boş durmadım, çokça düşündüm. Evlerimizde akşam yemeklerinden ortalama iki saat sonra midede zuhur eden inceden kıyılma hissi beraberinde kayıntı yeme isteğini de getirir. Tam da bu sırada elinde çay ile mutfaktan süzülen annelerimizin ev sakinlerine ikramları konusu aklımı kurcaladı. Çünkü bu ikramlar çoğunlukla dönemsel bir akımdı ve o dönemde neredeyse o saatlerde çoğu evde aynı menü olurdu. Şimdi sizlerle bu konuyla ilgili yine çok ince bir nüansa büyüteç tutacağız…

Kek

Yapımı fevkalade kolay olan ve ister kakaolu ister limonlu ister havuçlu olsun tüm damak zevklerine hitap eden çeşitlilik yelpazesiyle göz dolduran kek; çay ile muhteşem uyum sağlayan, yumuşak ve keyif veren bir gıdadır. Tüm zamanlarda sevilerek tüketilse de en revaçta olduğu zamanlar 70’li yıllardır. Davul fırın teknolojisi ile yakaladıkları senkron, içinin sünger gibi olmasını sağlar; bu da damakta eşsiz bir lezzet bırakır. Kekin kalplerimizdeki yeri ayrıdır. Ayrıca ani misafirler konusunda tam bir ilk yardım ikramıdır, buradan tüm kekleri öpüyoruz…

Pudingli Bisküvi

80’li yılların en pratik ve çocuklar tarafından en sevilen ev ikramı olarak döneme damgasını vurmuştur. Bir kat kare bisküvi üzerine genelde kakaolu olmak üzere farklı çeşitlerde yapılmış pudingin yayılması durumunun üst üste dört beş kat tekrarlanması ile tarif edilebilir. Evin çocukları için keyif, puding tenceresini sıyırma ile başlayıp akşam pasta şeklinde yemeye kadar sürer.

Karakız Keki

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.