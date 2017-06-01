HURİYE KARNAP

“Ya ilahi başlayalım ismi Bismillah ile

Bu duaya el açalım ismi Bismillah ile

Sen kabul eyle duamız Besmele hürmetine

İlmini eyle müyesser ya İlahe’l-Alemin

Ol Muhammed hürmetine meded eyle ya Mu’in

İlmini eyle müyesser ya İlahe’l-Alemin

Kapına geldik niyaza ya İlahe’l-Alemin

Eyleyip mansur muzaffer kullarına ya Mu’in”

Bu ve benzeri ilahilerle başlanırdı okula Osmanlı’da. Günümüzdeki gibi değil, okula yeni başlayan her çocuğa özeldir o gün; kıyafeti, merasimi, duası ile…

Okuyucuya Çıkılır

Osmanlıda çocukların mektebe ilk başlama merasimlerinin ilkbaharda ve sonbaharda ve daima perşembe günleri yapılması adetti. Çocuğun babası tarafından eve en yakın olan mektebin hoca efendisi bir gün yemeğe davet edilirdi. Baba yemekten sonra mahdumu (oğlu) veya kerimesini (kızını) mektebe vermek arzusunda olduğunu söyleyerek hoca efendiye o gün için gerekli hazırlığın yapılmasını tembih ederdi.

O gün için evde de gerekli hazırlıklara başlanır; hanımların tabiriyle okuyucuya çıkıldığında çocuğa Bed-i Besmele merasiminde giyeceği kadar süslü olmayan bir elbise giydirilir; misafir edilecek akrabaları ve diğer hanımları davet etmeye çocukla birlikte annesi veya sütninesi giderdi.

Merasim günü haneye gelecek mektep hocasına, talebelerine ve çocuğun yakın akrabalarına lokma yedirmek adet olduğundan o gün evde lokma dökmek için kadayıfçı esnafından biri getirilir, çeşit çeşit börek ve tatlılar hazırlanırdı.

Amin Alayı

Davet edilen günde davetliler uygun odalara alınır, kahve ikram edilir ve çocukların gelmesi beklenirdi.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2017 sayısında.