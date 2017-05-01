Zor Sorular Allah’ı Anlatmaya Fırsattır

Çocuklara Allah’ı anlatmak anne babalar için zor bir iş. Fakat her zorlukta olduğu gibi bunda da bir kolaylık bahşedilmiş bizlere.

DERYA ŞAHİN

Çocuklara Allah’ı anlatmak anne babalar için zor bir iş. Fakat her zorlukta olduğu gibi bunda da bir kolaylık bahşedilmiş bizlere. Her çocuğun İslam üzere doğduğu gerçeğini ve İslam’ın fıtrat dini olduğunu düşünürsek kolaylığın nereden geldiğini anlayabiliriz. Elif Özdemir’in hazırladığı bu ayki kapak dosyamızda bu gerçeğe değiniliyor ve yaşı büyüdükçe soruları da büyüyen çocuklarımıza Allah’ı doğru anlatmak, sevdirmek için neler yapmamız gerektiği anlatılıyor.

Çocukların karmaşık sorularından korkmamayı; tam tersine bunları fırsata çevirmeyi öneren, “Çocuklara Allah’ı Anlatmak” başlıklı yazıda dikkat çekici bir diğer nokta ise anne babanın çocuğa sunduğu örnek. Yani sizin Allah’la irtibatınız çocuğunuzun algısını da etkiliyor. Kullarına rahmetle yaklaşan, adaletli, her şeye gücü yeten, nimetlerini esirgemeyen Allah’ın kurallarına uymanız, her şey için O’ndan yardım istemeniz, O’nu anmanız çocuğunuza Allah’ın nerede olduğunu net olarak söylemese de sizin dünyanızda nerede olduğunu anlatıyor. Hal dili bazen sorulmamış soruların bile cevaplarını vermeye yetiyor.

Mayıs sayımızın Evvel Zaman sayfalarında Osmanlı evlerinin kış halleri anlatılıyor. Soba, mangal, ısınmak, bir arada olmak, aile ve yuva gibi kavramların birbiriyle bağlantısını çok hoş bir şekilde kuran Huriye Karnap, sımsıcak bir okuma keyfi sunuyor bizlere.

Hazirana kadar Allah’a emanet olun.

derya.sahin@semerkandaile.com