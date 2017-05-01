Rıza ve Sabır Ehlinden Olmak

İmtihanlar karşısında sabr-ı cemili korumak görevimiz. Çünkü sabır; rızanın alameti. Rıza ise kişinin yaratanını tanıması... O’nun isimlerini ve sıfatlarını bilip kendisi için verilen ilahi hükümlere razı olması...

MEHMET ALİ ÖZKAN

Bizler için uzun görünen fakat hakikatte kısa olan bir çtayız. Dünyaya kulluk için gönderildik. Hayatımız boyunca birçok imtihandan geçip türlü bela ve musibetlerle karşılaşacağız.

İnsan-ı Kamil Olmakla Memuruz

İnsanız, hata ve yanlışlarımızla varız. Fakat bu yanlış ve hatalarda ısrar etmemekle yükümlüyüz. Başımıza gelen her olaydan ders çıkarıp tecrübeyle kemale doğru yürümekle, kısaca insan-ı kamil olmakla memuruz.

Dünya yurdunda insana yüklenen sorumluluk yalnızca ibadet ve taatle sınırlı değil. Bunun farkında olmak zorundayız. Rıza ve sabır ehlinden olmakla, imtihanlar karşısında şuur ve metanetimizi korumakla da mesulüz. Bazen zenginlik, bolluk, rahat ve huzur ile sınanacağız; bazen de yokluk yahut mal ve can kaybıyla…

Bütün bu imtihanlar karşısında sabr-ı cemili korumak görevimiz. Çünkü sabır; rızanın alameti. Rıza ise kişinin yaratanını tanıması… O’nun isimlerini ve sıfatlarını bilip kendisi için verilen ilahi hükümlere razı olması…

İmtihan Her Yerde

Rıza ve sabır konusunda önemli bir husus var ki o da isyan halinin zamanla tabiata dönüşmesi. Bela ve musibet tabirleri bizler için çoğu kez ağır ve zor olayları akla getiriyor belki. Oysa imtihan ve sınanma hayatın her anında var. Yani bizler için sıradan görünen birçok durumda esasen imtihan yaşıyoruz. Yolda yürürken ayağımızın bir taşa takılıvermesi ya da çay içerken bir sineğin düşüvermesi bardağımızın içine. İşte bu sebepten kalbimizde sürekli rıza ve sabır hali bulunmalı ki farkında olmadan yanlış ve hatalara düşmeyelim, bunlarda ısrarcı olmayalım.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.