Planlı mısın?

İşlerimiz yoğun. Hep bir koşturmaca içerisindeyiz. Ne zaman yetiyor ne işler bitiyor. Ancak yapılacak işlerin zaman sıralamasını doğru oluşturmak ve bu takvime uygun yaşamak bize çok şey kazandırır.

GÜLNAR AKBULUT

İşlerimiz yoğun. Hep bir koşturmaca içerisindeyiz. Ne zaman yetiyor ne işler bitiyor. Ancak yapılacak işlerin zaman sıralamasını doğru oluşturmak ve bu takvime uygun yaşamak bize çok şey kazandırır. Acil ve önemli işlere öncelik vererek; genel olarak yapılacakları ise kısa, orta ve uzun vadeli programlayarak zamanı verimli kullanmak mümkün.

Mesela öğrencilerin genelde düştükleri hata, konuları biriktirip biriktirip sınavlara çalışmayı son güne bırakmaktır. Oysa zaten günlerce öncesinden verilen sınav takvimine uyarak her gün düzenli birkaç sayfa çalışabiliriz. Böylece hem son güne onca konu yığılmamış olur hem de bilgileri kafamızda oturtarak demlenmesini sağlarız.

Bu ay zaman-plan meselesinin gençlerin dünyasında nasıl yürüdüğünü sorduk. “Planlı bir insan mısın? Zamanını programlamak sana neler kazandırıyor?” dedik. Cevaplar aşağıda…

Planlama, Kendim ve Bir Bardak Çay

İnsan her güne bir koşturmaca ile başlar. Ben de bu hengame içerisinde kendimi unutmak istemem ve işlerimin arasına bir bardak çay molası sıkıştırıveririm. Bütün planım bu molaya göre şekillenir. Yapacağım işleri planlamak işlerimin kalitesini arttırır, koşturmacanın verdiği elemden kurtarır ve bana bir gün kazandırır. Benim için planlı olmamın kazandırdığı en önemli iki şey ise kendim ve bir bardak çay… Oğuzhan BOYFİDAN, 20

Planlama da Bir Vakit Kaybetmedir Bence

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.