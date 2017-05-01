Ben 36 yaşındayım, 8 yıldır evliyim. İki tane oğlumuz var. Eşimle çok farklı karakterlere sahibizdir. Ben gezmeyi çok sevmem, o çok sever. Ben düzenliyimdir, birçok konuda o daha kararsız ve düzensizdir.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhabalar,

Ben 36 yaşındayım, 8 yıldır evliyim. İki tane oğlumuz var. Eşimle çok farklı karakterlere sahibizdir. Ben gezmeyi çok sevmem, o çok sever. Ben düzenliyimdir, birçok konuda o daha kararsız ve düzensizdir. Çocukların bakımında da eşim birçok sorumluluğu benim üzerime bırakır. Okullarıyla, ihtiyaçlarıyla ben ilgilenirim. Anlaşmazlığa düştüğümüz konuların başında çocuklara karşı sorumluluklarını hep ihmal edişi olur. Hafta sonları bile arkadaşlarıyla, işleriyle ilgilenir. Bütün bunlara rağmen beni sürekli eleştiriyor. Çocukların bakımı konusunda yetersiz bulduğunu, iyi bir anne olmadığımı söylüyor. Bu beni gerçekten çok yaralıyor. Kendi sorumluluklarını hatırlattığımda kavga etmek zorunda kalıyoruz. Bundan o kadar sıkılıyorum ki bazen sadece susuyorum. Ama zamanla bana karşı davranışları rahatsız edici oluyor. Ona kendimi anlattığımda beni anlamıyor. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Kendimi anne olarak da eş olarak da değersiz buluyorum. Size danışmak istedim.

Betül A.

Merhaba Betül Hanım,

Çoğu evlilikte evlenmeden konuşulmayan pek çok konu sonradan anlaşmazlık nedeni olabiliyor. Bunların başında da çocuk bakımı ve diğer sorumluluklar geliyor. Evlendikten sonra “Eşimi değiştiririm” düşüncesi de uygulamaya gelince mümkün olmuyor. Evlilikte beklentiler ve sorumluluklar üzerine bir uzlaşıya varmadan yaşamaya çalışmak iki tarafın da zorluk çekmesine neden oluyor.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.