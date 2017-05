Çok Becerikli Annelerin Çok Sorumsuz Evlatları

On parmağında on marifet anneler vardır hani, ellerinden her iş gelir. Beş dakikada beş çeşit yemeği sofraya koyar. Dağ gibi çamaşırı, bulaşığı yıkar. Evi çekip çevirir.

Evladım, yorulmasın!”, “Sen düşünme bunları minik kuşum, ben senin yerine düşünürüm”, “Sen yeter ki oku, derslerine çalış yavrucuğum, ben her işi yaparım”, “Sen bırak masayı, ben toplarım…” Size de tanıdık geldi mi bu sözler?

On parmağında on marifet anneler vardır hani, ellerinden her iş gelir. Beş dakikada beş çeşit yemeği sofraya koyar. Dağ gibi çamaşırı, bulaşığı yıkar. Evi çekip çevirir. Çocukları yedirir, giydirir, yıkar, paklar… On kaplan gücünde bütün evi tek başına idare eder etmesine ama bir tek lafını çocuğuna geçiremez. En masum ifadeyle “Evladına kıyamaz” her işi kendi yapar. Böyle annelerin çocuklarına bakalım bir de… Sabah kalkar, yatağını toplamaz çünkü arkasını dönünce annesi toplamıştır. Kahvaltı hazırlamaz çünkü hazırdır. Eşyalarını çantasına koymaz çünkü annesi derleyip toplayıp çantasındaki eksikleri gidermiştir. Ayakkabılarını bile bağlamaz çünkü annesi ayakkabılarını temizleyip giydirmiştir.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.