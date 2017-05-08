Çocuklara Allah’ı Anlatmak

ELİF ÖZDEMİR

Çocukların hamuru merakla yoğrulmuştur, dünyaya geldikleri andan itibaren ruhları her türlü bilgi ve tecrübeye açık haldedir. Anlamaya yönelik büyük bir heves duyar, öğrenme arzusuyla dolup taşarlar. Bu sayede, yeryüzünün belki de en cesaret gerektiren işlerinden birini sıklıkla yapar ve bol bol soru sorarlar. Kendi varlıklarını, diğer insanları, yıldızları, kelebekleri, çiçekleri, duyguları, kısaca ilgilerini çeken her şeyi tanımak ve bilmek isterler. Sonu gelmeyen bu soruların belki de en önemlileri ise Allah’la ilgili olanlardır.

Doğuştan Gelen İman Kabiliyeti

En üstün vasıflarla donatılmış, eşref-i mahlukat olan insan, kendini yaratan yüce Allah’a inanma kabiliyeti ve yatkınlığıyla gelmiştir dünyaya. Bu konuda onun önünü açacak, gönlüne ışık tutacak, içindeki cevheri ortaya çıkaracak en önemli kimseler ise anne ve babasıdır. İlahiyatçı-Yazar Emine Gülpak, bu yönelimi ve ebeveynlerin Allah’ı tanıtma yolundaki rolünü şöyle açıklıyor: “Çocuktaki iman kabiliyeti, nakkaşın nakşına attığı imza, sanatkarın eserine iliştirdiği bir damga gibidir adeta, doğduğu andan itibaren onunla beraberdir. Böylece iman, insanın özünde var olan ‘fıtrat’ adlı tohumun yeşerip filizlenmesiyle edinilir. Ebeveynlerin en hayati vazifesi, bu tohumun kök salıp büyümesine imkan tanımaktır. Yanlış tutum ve yönlendirmeler; fıtrat tohumunun çatlamadan, filiz vermeden, aslını bulmadan çürüyüp gitmesine neden olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu durumu, ‘Her doğan, İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar’ diye ifade etmiştir. (Buhari, Cenaiz, 79)”

Eyvah, Çocuğum Soru Soruyor!

Soru sormak; düşünmenin, kafa yormanın, idrake açılan yolda ilerleme gayretinin pratik bir sonucudur. O yüzden Rabbine karşı saf ve katışıksız bir merak duyan, onu anlamaya çalışan çocuğun ilginç soruları art arda sıralayıvermesi kaçınılmazdır.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.