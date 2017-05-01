Baharda Evlerimiz Çiçek Açsın

Baharın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayabileceğimiz bir aydayız. Bir yandan güneş içimizi ısıtırken diğer yandan etrafımızı saran bahar kokuları bize enerji ve mutluluk verir…

ÖZNUR YAVAŞ

Baharın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayabileceğimiz bir aydayız. Bir yandan güneş içimizi ısıtırken diğer yandan etrafımızı saran bahar kokuları bize enerji ve mutluluk verir…

Bahar mevsimi söz konusu olduğunda dekorasyon için akla ilk gelenler elbette rengarenk çiçeklerdir. Bulunduğu ortama ayrı bir hoşluk ve sıcaklık katan canlı çiçeklerle renkli ve ışıltılı dokunuşlar yapıp evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. “Biraz değişiklik iyi olur” diyorsanız eğer, mevsim çiçekleriyle deneyebileceğiniz birbirinden farklı ve göz alıcı uygulamalarla evinizin atmosferini bahara çevirmeyi öneririz size.

Duvar Çiçekleri

Evinizin duvarları çiçeklerle şenlense nasıl olurdu? Bu fikir sizi de heyecanlandırdıysa ihtiyacınız olan malzemeleri sayalım: makas, desenli bantlar ve elbette çiçekleriniz. İz bırakmadan sökülebilen bu bantlarla çiçeklerinizi istediğiniz duvara yapıştırabilir, etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz. Yahut boş bir kasnağı uygun bir duvara çerçeve gibi asıp içine tercihinize göre gerbera, erengül, papatya ya da diğer mevsim çiçeklerini yapıştırabilir; çiçeklerden tablo yapabilirsiniz.

Yukarı Bak

Taze çiçekler her zaman vazolara koymak için değildir.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.