Ya Ailemi Ya da Kendi Hayallerimi Kaybedeceğim

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

Ben 27 yaşındayım, ailemle birlikte yaşıyorum. Ailemin zoruyla okuduğum iktisat bölümünden bir türlü mezun olamadım, yarım bıraktım. Ailem beni bu konuda sürekli eleştiriyor. Çalışma hayatına girmediğim, okulu bitirmediğim için çevremde kendimi çok değersiz, vasıfsız hissediyorum. Arkadaşlarımla birlikte ufak çaplı işler denedik ama her defasında başarısız olduk. Şimdi yine bir işe başlamak istiyorum ama ailemin desteği yok. Bana hiç güvenmiyorlar. Kendimi ifade etmekten çok yoruldum, zaten anlamayacakları için de artık çabalamıyorum. Umutsuzluğa kapılıyorum sürekli geleceğe dair düşününce. Nasıl bir yol bulmalıyım bilmiyorum. Ya ailemi kaybetmek zorunda kalacağım ya da kendi hayallerimi, hedeflerimi.

İbrahim T.

Merhaba İbrahim,

Çocukken severek ve isteyerek her yeni bilgiyi öğrenirken ne yazık ki büyüdükçe zorunluluklar ve yanlış seçimler eğitimde motivasyonu kırıyor. İstedikleri bölümü bitiremeyen gençler ise bazen hayatta daha da istemedikleri yerlere savruluyor. Hayat akışı bozuluyor. Başarısızlık başka alanlara dağıldıkça kişinin içinde biriken öfke ve yetersizlik etrafındakileri suçlamasına ve kendini geri çekmesine neden oluyor.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2017 sayısında.