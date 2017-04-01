Göster Kendini Baba!

Her ebeveyn evladıyla gururlanarak, “Aferin evladıma benim” demek ister. Çocuğunun başarılı, güçlü, güzel, yetenekli olması için elinden geleni yapar. Bu durumu bir de tersten düşünün. Evet, çocuklar da kendilerine gurur duyacakları anne babalar arıyor…

Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar kendi aralarında hep anne babalarını karşılaştırır. Öyle ki “Benim babam çok hızlı araba kullanır”, “Benim annem süper köfte yapar” türünden çekişmeler; kavga anlarında “Benim babam senin babanı döver”e kadar bile gidebilir. Veya arkadaşlarına hava atma uğruna “Göster kendini anne, başarabilirsin” gibi gaza getirici cümlelerle anne babasını yarıştırabilir. Her sorunun cevabını bilen bir baba, becerikli bir anne çocuğa güven veriyor. Tabii, bu durumun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da var. Her şeyi anne babadan beklemek, zaman içerisinde anne babayı yetersiz bulmak gibi…

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2017 sayısında.