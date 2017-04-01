Çeyizinize Bunları da Ekleyin

Yıllar nasıl yüzümüzü, bedenimizi değiştiriyorsa huylarımızı ve fikirlerimizi de değiştiriyor. Bu yüzden yeni evlilere güzel geçimin ipuçlarından biri olarak söylenen “eşini iyi tanı” öğüdü evliliğe yıllarını verenler için de geçerli.

HATİCE METİN

Evlilik öncesi çeyiz hazırlıkları neredeyse hiçbir detay unutulmadan hazırlanır. Yatak odası takımı gibi büyük eşyalardan rende gibi ufak tefek detaylara kadar her şey düşünülür. Düşünülmelidir de çünkü yeni evli çiftin yuvasında rahat etmesi gerekir. Ancak bir evin ihtiyacı sadece bu mudur?

Bir ev; koltuk takımıyla, tabak çanakla kurulabilir fakat o evi yuva yapacak olan şey ancak güzel geçimdir. İnsanın evine götürdüğü tencere takımından daha önemlidir kalbinde taşıdıkları. Fedakarlık, anlayış, sabır, diğerkamlık mesela… Bu nedenle eşyalarımızın tam olmasına verdiğimiz önemi, ahlakımızdaki eksikleri görmeye ve tamamlamaya da vermemiz gerekir. Zira daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir evreye giriyoruz hayatımızda ve bu daha önce sınanmadığımız problemlerle karşı karşıya kalacağımız anlamına geliyor. Çeyizimize, yeni bir ev kurmak için gereken eşyanın yanında yeni bir hayat kurmak için gereken hasletleri de eklememiz gerekecek.

Elveda “Ben” Merhaba “Biz”

Bekar bir kişi ister çok kalabalık bir evden çıksın isterse bekar evinden, evlilikte mutlaka alışması gereken ilk şey artık eskisi kadar tek başına hareket edemeyeceği gerçeğidir. Sofraya oturmaktan tutun alışverişe çıkmaya kadar her konuda neredeyse eşinizle birlikte yahut ona göre plan yapmak durumundasınız. Bekar kişi anne babasının evinde akşam televizyon izlenen ortamda “Sıkıldım, ben odama gidiyorum” deyip rahatlıkla kendi dünyasına çekilebilir ve bu ona çok görülmez. Fakat evli kişi eşine “Sıkıldım, ben odama gidiyorum” derse yaptığı şey “Seni yalnız bırakıyorum” manasına gelir ve bu ona çok görülür.

Televizyon izlemenin bile iki kişilik olduğu bir hayatta yeme içme, uyuma, gezme, tatil planı yapma gibi pek çok başlıkta eşler birbirlerine göre hareket etmek durumundadır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2017 sayısında.