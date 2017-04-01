Arkadaşında Ne Ararsın?

GÜLNAR AKBULUT

Hepimiz için arkadaşlık çok değerli, çok önemli. Herkesle arkadaş olmamak, arkadaşı iyi seçmek gerek. Bunu en başta Allah Rasulü’nden (s.a.v) ve alimlerin sözlerinden anlıyor, yaşantılarında da görüyoruz. “Kişi arkadaşının dini üzeredir” (Ebu Davud, Edep, 19) hadis-i şerifi ile sevgili Peygamberimiz (s.a.v) arkadaş seçimine dikkat çekmiş, bizleri uyarmıştır. Arkadaşımız bizim kimliğimizin de göstergesi oluyor bir yönüyle. Bu noktada akla o meşhur atasözü geliyor elbette: “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”

Bu önemli seçimi gençler nasıl gerçekleştiriyor, merak ettik ve “İyi bir arkadaş sence nasıl olur? Arkadaşında hangi özellikleri ararsın?” diye sorduk genç arkadaşlara. Onlardan ilginç cevaplar aldık. İşte, o satırlar… Bir dahaki sayıda görüşmek duasıyla…

Vefakar, Sadık ve Dürüst Olmalı

Arkadaşımın beni dünyaya değil de ahirete hazırlamasını isterim; vefakar, sadakatli ve dürüst olmasını ararım. Beni kendine değil de Allah’a bağlayacak olması gerekir arkadaşımın. En önemlisi de her şeyini Allah için yapması gerekir. Hurilayn Numanoğlu, 16

Kitap Okuyan, Gezmesini Seven, Esprili İnsanlar Tercihim

Öncelikle fıtrat olarak insan ayırmam. Farklı karakterlerde insanlarla arkadaşlık eden biriyim. Yaşıtlarımla da benden büyük olanlarla da arkadaşlık ederim. Öncelikle, kitap okuyan, kültürlü insanları severim.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2017 sayısında.