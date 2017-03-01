Nokta’nın Cühela Elinden Çektiğinin Beyanıdur

İşin sırrı besmeledeymiş meğer… Bizim aşina olduğumuz, alfabeler Latin’in “alfa”sıyla, Arapça’nın “elif”iyle başlar ama ben “be” ile başlayayım hatta be’nin noktasıyla. Mersin’e değil tersine gidesim var… Belki ters düz olur…

ELİFE ATEŞ

Bu ay düşündüm, düşündüm, o kadar düşündüm ki yazacak bir konu hiç mi hiç aklıma gelmedi. Tuhaf bir şey olmakta idi ki durumun farkında idim. İlham verici bir cümle? Bir kelime? Yok, Allahım, yok. Gelmiyor…Ben de iyi ya diyecek sözümüz, yazacak cümlemiz kalmamış biz de başa geri döneriz, alfabeden başlarız, “Haydi Bismillah” dedim. İşin sırrı besmeledeymiş meğer… Bizim aşina olduğumuz, alfabeler Latin’in “alfa”sıyla, Arapça’nın “elif”iyle başlar ama ben “be” ile başlayayım hatta be’nin noktasıyla. Mersin’e değil tersine gidesim var… Belki ters düz olur…

Be’nin Noktası…

Bu, Arap alfabesindeki “be” harfinin noktası… Yani besmelenin “be”sinin noktası… Zira büyükler buyururlar ki bütün sırlar o noktada gizlidir. Bu yüzden Hazret-i Mevlana, Mesnevi’sine “Bişnev!” (Dinle!) diye başlar. “Be”ye hürmetten… Çoğu büyüğümüz de aynı yolu izlemiştir. “Be” özeldir. İlk cümleleri “be” harfi ile başlasın diye gayret ederler. (Fark ettim de bizimki de öyle denk gelmiş ama niyet o değildi, naçizane iletmek istedim. Zira biz be’ye de sırrına da vakıf değiliz, olduğumuz günler gelir inşallah. “Amin” dediğinizi duydum sanki.) Çoğu zaman sayfanın en başına bir “be” harfi yazılıverir, kelime demiyorum, sadece “be”. Çok söze de hacet olmaz hani. Bu “be” çoğu şeyi söyler, kafa gözüne olmasa da gönül gözüne. Ayrı bir dili vardır harflerin, bilenler bilir… Bilmeyenler de bencileyin terane okur.

Hz. Ali’nin Noktası

Bu “be”nin noktası var ya bu “be”nin noktası, “İlim bir nokta idi onu cahiller çoğalttı” buyuran Hz. Ali’nin noktasıdır. Bugün çağımız “bilgi çağı” olarak adlandırılıyor, her yerlerden bir şeylerin bilgisine maruz kalıyoruz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.