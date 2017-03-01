Hayatımızı Kurtaran Temizlik Neferleri

Eve temizliğe gelen ablamız işine önem verir ve erken saatlerde şafak operasyonu ciddiyetiyle mekana intikal eder. Birlikte edilen kahvaltı ile dostluk başlar. Bu dostluk ilerleyen zamanlarda sırdaşlığa hatta karşılıklı psikolojik desteğe varacak kadar köklü olacaktır.

AYŞENUR USLU

Sevgili okuyucularımız, sizlere yeniden kavuşmanın verdiği mutlulukla yazıma başlıyorum. Bu ay acaba ne yazsam ne yazsam diye düşünürken bugünlerde yaşamakta olduğum en büyük olaya değinmeye karar verdim. Temizlik ve temizlik destek kuvvetleri olarak görev yapmakta olan gizli kahramanlarımız, temizlik neferleri ablalarımız.

Biz hatunlar için temizlik önemlidir, imandandır. Deterjanlar zararlı olduklarını bilsek de kokuları ve güçlü etkileriyle göz bebeklerimizdir. Son dönemde masumiyetiyle ve içe sinen hijyeniyle göz dolduran “sirke” işin içine girse de deterjanlar vazgeçilmezimizdir.

Ancak her ne kadar uğraşıp didinsek de gerek çalışma hayatından gerek de çalışmasak dahi evde çoluk çocuk peşinde koşturmaktan vakit ve mecal kalmaması sebebiyle sihirli bir desteğe ihtiyaç duyarız. İşte bu aşamada devreye profesyonel neferler girer. Bu neferler sayesinde büyük bir dertten kurtuluruz.

İki Taraf da Temizlik Konusunda Ruh İkizini Aramaktadır

Yıllarca birlikte çalışılan hanımların yanı sıra bazı sebeplerden dolayı yeni bir yardımcıya da ihtiyaç duyulabilir. Mesela annenizin evinde evinizin bir bireyi olan temizlik neferi teyzenizi gelin gittiğiniz şehirde bulamayınca sudan çıkmış balığa döneceksinizdir. İşte böylesi bir durumda hanımlar arasındaki referans sistemi işlemeye başlar. Referans kaynakları olan komşu ve akrabalar çift taraflı güvenle önerisini sunar çünkü her iki taraf da seçicidir. Gelecek olan hanım da kabul edecek olan hanım da aslında temizlik konusunda ruh ikizini aramaktadır. Aracı kişi her iki tarafın da analizini iyi yapmalıdır yoksa kabak kendi başına patlayacaktır.

İlk Buluşmaya Özveri İle Hazırlanılır

İşte tam da bu yüzdendir ki bu buluşmalar öncesinde ev hanımı evini önden bir süpürüp siler, çekmecelerinin içlerini derler toplar, mutfak dolaplarını çılgınca temizler. İlk buluşmaya özveri ile hazırlanır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.