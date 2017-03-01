Hadi Geçmişe Gidelim!

Retro, 1950-80’ler stilinin hakim olduğu dekorasyon tarzıdır. Retro kelimesi her ne kadar geçmişe ait gibi dursa da ev dekorasyonunda; eski ve yeninin modern bir dekorasyon stili ile yeniden harmanlanmasıdır.

ÖZNUR YAVAŞ

Retro, 1950-80’ler stilinin hakim olduğu dekorasyon tarzıdır. Retro kelimesi her ne kadar geçmişe ait gibi dursa da ev dekorasyonunda; eski ve yeninin modern bir dekorasyon stili ile yeniden harmanlanmasıdır.

Renkli ve desenli tasarımları; canlı ve enerjik bir atmosfer için uygulayabileceğiniz bu dekorasyon stilini, birkaç basit dokunuşla yaşadığınız mekanlara uygulayabilirsiniz. Baştan aşağıya retro stilde döşenmiş bir ev gerçek dışı olabilir. Bunun yerine odak noktaları ve köşeleri olan aksesuarlarla pekiştirilmiş bir ev, istediğiniz canlılığı ve retro havasını mekana yansıtabilir. İşte bu dokunuşlardan bazıları…

Renklerin Dili

Retro stilde sarı ve turuncu tonları, koyu mavi, kırmızı, fuşya ve mor gibi canlı renkler sıkça kullanılır. Geometrik ve iri desenler, zıt renkler bu stilin başlıca anahtarlarını oluştursa da farklı dönemleri karıştırarak pastel renkleri ve metalik dokuları da bir arada kullanılabilirsiniz. Halılar, özellikle perdeler retro renklerin dengeleyicisi olacaktır. Mesela desenli bir duvar kağıdı kullandıysanız sade perde ve halı ile dekorasyonunuzu dengeleyebilirsiniz.

Mobilya Seçerken

Retro dekorasyon için modern mobilyalarınızı o dönemi anımsatacak şekilde, yuvarlak hatlı; ceviz, meşe gibi koyu renkli doğal ahşap mobilyalardan seçebilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.