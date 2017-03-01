Erteleme Alışkanlığından Kurtulmak İstiyorum

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile hanım,

Benim sorunum ertelemeyle ilgili. Ev işlerimi, ibadetlerimi hatta arkadaş buluşmalarımı bile hep son ana bırakıyorum. Sonra yaparım, biraz sonra hazırlanırım düşüncesinden kurtulamıyorum. Zamanında yapmam gerekenler o an o kadar büyüyor ki gözümde anlatamam. Ne kadar ertelersem o kadar iyi gibi geliyor. Kendimi sorguladığımda sorumluluklarımdan kaçmaya çalışıyor da kaçamıyor, bu yüzden mümkün mertebe erteliyor olduğum sonucuna vardım. Fakat bu işin içinden nasıl çıkacağımı bulamadım. Lütfen yardım edin.

Firdevs…

Merhaba Firdevs Hanım,

Erteleme alışkanlığı bazen işlerin üst üste yığılmasına ya da yapmanız gerekenleri bir türlü yapamamanıza neden olabilir. Burada önce davranışın nedenlerini görmek gerekir. Kendinizi sorguladığınızda erteleme nedeninizin sorumluluktan kaçmak olduğu sonucuna varmışsınız. Sorumluluktan kaçma nedeniniz yaptığınız işin sizin için yeterince anlamlı olmaması mı, yoksa “Ben bu işi iyi yapamam” düşüncesi mi? Erteleme, yaptığınız iş size anlamlı gözükmediğinde bir motivasyon eksikliği ile hayatınıza girebilir. Bazense yapacağınız işe o kadar değer verirsiniz ki onu mükemmel yapmak için yoğun kaygı duyarsınız ve bir türlü başlayamazsınız. İnsanların sizi nasıl değerlendireceğini düşünmek de bir kaygı nedeni olabilir. Ayrıca yeterince kendinizi donanımlı hissetmiyorsanız o işe başlamakta ayak sürüyebilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.