Bebeklik Döneminin Kirli İşleri: Tuvalet Eğitimi

AYZIT ULUAT

Küçük çocukların kendilerini hazır hissettiklerinde, ebeveynlerinin de desteğiyle tuvalete alışma sürecini en “sağlıklı” biçimde atlatabilmeleri gelişimleri için oldukça önemlidir. Bu eğitim küçüğün, bebeklikten çocukluğa geçişinin en önemli adımlarından biridir. Ebeveynler de bu durumun farkındadır. Ancak anne babaların aklındaki “Alışabilecek mi?”, “Doğru zaman mı?”, “Nasıl davranmalıyım?” gibi sorular bu süreçte bazen strese girmelerine neden olabiliyor. Farkında olmadan bebeğe de yansıtılan bu kaygılar eğitim sürecini daha zor ve uzun hale getirebiliyor. Ebeveynler bazı hususlara dikkat ederek küçük çocuğun bu beceriyi en iyi ve keyifli şekilde kazanmasına yardımcı olabilirler.

Eğitim İçin Hazır Olduğunu Nasıl Anlarım?

Her çocuğun fiziksel gelişimi birbirinden farklıdır, bu her alanda olduğu gibi tuvalet eğitiminde de geçerlidir. Uzmanlar tuvalet eğitimi için en uygun yaş aralığının “1,5-3 yaş” olduğunu belirtiyor. Ancak bu süreç çocuğa göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı çocuklar 2 yaşında kolaylıkla alışırken bazıları 3 yaşında kendini hala hazır hissetmeyebiliyor. Bu tamamen çocuğun yapısıyla alakalı bir durumdur ve zeka ile hiçbir bağlantısı yoktur. Yani 2 yaşında alışan çocuğun, 3 yaşında alışamayan çocuktan daha zeki olduğu anlamına gelmiyor.

Ebeveynler çocuklarının hazır olup olmadığını bazı işaretleri takip ederek anlayabilirler:

Bezi gün içinde birkaç saat ya da sabah kalktığında kuru oluyorsa,

Söylediğiniz komutları anlayıp yerine getiriyorsa (Örneğin, “Bezini götürüp çöpe atar mısın?” gibi),

Bez kullanmak istemiyorsa, sık sık bezini çıkarıp atıyorsa,

Kaka yaparken utanıp koltuk köşelerine saklanıyorsa, yaptığında haber veriyorsa,

Anne babası ya da kardeşleri tuvalete gittikçe ilgiyle takip edip taklit etmeye çalışıyorsa,

Basit giyinme işlemlerini halledebiliyorsa (pantolonunu yukarı çekmek, kazağın bir kısmını çıkarmak gibi),

Vücudundaki bölümlerin bir kısmını sayabiliyorsa,

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.