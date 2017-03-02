Başımıza İcat Çıkarma Evladım!

“Kurcalama evladım, bozarsın…”, “Başımıza yeni yeni icatlar çıkarma!”, “Uğraştırma beni” gibi lafları hatırladınız mı? Deneysel içgüdünüzün örselendiği kelimelerdi bunlar bir zamanlar. Suyun kaldırma kuvvetini keşfetmek için içine su doldurduğunuz leğendeki tası kafanıza yemiş bile olabilirsiniz. “Oyalanma bakiim! Suyla şaka olmaz, çabuk yıkan çık!” gerçekliği belki de tarihe geçmenize mani oldu! Evet, biraz abarttık belki ama tam olarak öyle de olabilirdi…

Çocuklar keşfetmeyi, üretmeyi, araştırmayı, karıştırmayı içgüdüsel olarak deneyimlemeyi arzu ederler. “Ateşe yaklaşma!” dediğinizde ateşin sıcak bir şey olduğunu deneyimlemek isterler. Bunu anne baba olarak evladınızı yakmak, zarar vermek olarak görebilirsiniz. Bu yüzden de engellemeniz çok normal ama çocuğun merakını gidermesi için sıcaklığı hissetmesi ve onun tehlikeli bir şey olduğunu deneyimlemesi lazım. Elbette zarar vermeden, önlem alıp öğretmek gerek.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.