Aklım Beş Karış Havada!

Gençlerin zihni dağınıklıkları en başta gündemlerinin çok yoğun olmasıyla ilişkilidir. Gelişen soyut düşünme becerileri sayesinde daha önce dikkat etmedikleri pek çok sosyal meseleyle ilgilenmeye başlarlar. Bu çeşitlilik zaman zaman dalgınlık gibi aksaklıklara neden olabilir.

HATİCE ÇALIŞ

Delikanlı yine geç uyanmıştı. Aşağıda kendisini bekleyen okul servisine yetişmek için alelacele hazırlandı. Ayakkabısının bağcıklarını bile bağlamadan merdivenlerden koşarak inerken annesi arkasından seslendi: “Oğlum! Çantanı almadan nereye gidiyorsun?” Ardından, hızla geri dönen gence çantasını uzatıp söylendi, “Yine aklın beş karış havada!”

Bu kurgu ortaokul-lise dönemindeki bir gençle aynı evi paylaşan herkese tanıdık gelecektir. Bir gün çantasını unutur, başka bir gün sınavı kaçırır. Sınıfta ders dinlerken bir anda hülyalara dalıp gider. Eşyalarını kaybeder, görevlerini ihmal eder. Üstelik bunları genellikle farkında olmadan yapar. Kimi aileler bu durumu gencin sorumsuzluğuna verirken kimileri de dikkat eksikliğine yorar. Uzm. Klinik Psikolog Şeyma Öztürk bu tür davranışların altında her zaman psikolojik nedenlerin yatmadığına dikkat çekiyor. Öztürk’e göre bunları öncelikle ergenin vücudundaki hormon hareketliliğinin doğal bir sonucu ve biyolojik reaksiyonlar olarak görmek gerekiyor.

Dalgınlık, düşüncelerde dağınıklık ve unutkanlık biz yetişkinlerin de sık sık karşılaştığı sorunlar. Günlük hayatın yoğunluğu, artan çevresel uyaranlar, düzensiz yaşam ve hatta sağlıksız beslenme hepimizin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Gençler bunlarla beraber bir de gelişim dönemlerine özgü hızlı bedensel değişim ve ruhsal gelgitlerle baş etmek zorunda olduklarından yetişkinlere nazaran daha dağınık olabiliyorlar.

Düşünüyorum Öyleyse Varım

Gençlerin zihni dağınıklıkları en başta gündemlerinin çok yoğun olmasıyla ilişkilidir. Gelişen soyut düşünme becerileri sayesinde daha önce dikkat etmedikleri pek çok sosyal meseleyle ilgilenmeye başlarlar. Düşünmek gençlerin kendilerini keşfetme ve konumlandırma aracıdır. Aileye ve okula uyumlarının göz kamaştırdığı önceki yıllarda kendilerine öğretilenleri sorgulamak, yanlışlarını bulmak ve yerine yeni doğrular koymak gibi uğraştırıcı meşgaleleri vardır artık.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında.