Teknoloji ve Çocuk İlişkisinde Ailelerin Yeri

AYSUN ÇETİNTAŞ

Teknolojik gelişmeler, dolayısıyla teknoloji hayatımızın o denli içinde ki… Üstelik bu alandaki gelişmeler hız kesmek bir yana baş döndürücü bir süratle ilerliyor. Dolayısıyla hayatın her alanında faydaları saymakla bitmeyen ve artık evlerde de başköşede olan bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar gibi teknolojik cihazlar toplumun en küçük birliği ailenin yapısına da etki ediyor. Özellikle 2000’li yıllarda doğan ve teknolojiyle doğumlarından çok kısa bir süre sonra tanışan bir nesil söz konusu. İşte tam da bu noktada bir sorun baş gösteriyor. Yerinde ve kararında kullanılmadıkları takdirde insana ve insan ilişkilerine zararı olabilecek teknolojik cihazlara ve buluşlara hangi mesafede durulmalı? Ebeveynler, çocuklarının teknolojiyle olan bağını ne şekilde düzenlemeli ve çocuklarına bu konuda nasıl örnek olmalı?

Bağımlılığın Belirtileri

“Teknoloji ve çocuk” ilişkisi toplumun temel taşı ailelerin bilinçli olmasını gerektiren bir konu. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Ali Korkmaz, bu konuda gelişebilecek bağımlılığa ve bunu önlemek için yapılabileceklere dikkat çekiyor. Korkmaz, öncelikle teknoloji ürünü cihaz ve buluşlara dair bir bağımlılıktan bahsetmek için birtakım kriterler olduğunu belirtiyor ve şu detayları bizimle paylaşıyor: “İnternet bağımlılığının, ‘patolojik internet kullanımı’, ‘aşırı internet kullanımı’ ve ‘uygun olmayan internet kullanımı’ gibi çeşitli tiplerinden bahsedebiliriz. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet türü cihazları aşırı kullanmaya yönelik isteğin önüne geçilememesi, bu cihazlardan uzak kalıp farklı şekilde geçirilen zamanın önemsiz ve değersiz bulunması, bu cihazlar kullanılmadığında ya da kişi alışık olduğu sanal mecralara (sosyal medya, bilgisayar oyunları ya da akıllı telefon uygulamaları vb.) ulaşamadığında aşırı sinirli olması bağımlılıkla ilgili önemli belirtiler.”

Takip Etmek Zorunluluk Oldu

Tam da bu noktada, teknolojiyi takip etmenin birçok sebeple ebeveynler için bir zorunluluk olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Korkmaz, “Teknolojinin gelişmesiyle televizyon, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi birçok teknolojik ürün, evin temel eşyaları arasında artık.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2017 sayısında