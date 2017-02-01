Bir isim verelim o masum yavruya, ismiyle yaşasın. Bir isim verelim, güzel bir isim olsun, o isimle yaşayan, ismiyle müsemma güzel insan olsun. İsmini biz verelim, ömrünü Allah versin.

ZEHRA KORKMAZ

Bir isim verelim o masum yavruya, ismiyle yaşasın.

Bir isim verelim, güzel bir isim olsun, o isimle yaşayan, ismiyle müsemma güzel insan olsun.

İsmini biz verelim, ömrünü Allah versin.

İsmini duayla verelim; dua alanlardan, namı hayırla yürüyenlerden olsun.

Bir isim bıraksın arkasında, o isimle yaşasın bu dünyadan göçtüğünde bile.

Adı İle Çağrılmak

İsim, ömrümüz boyunca bizi temsil eden ve en çok duyacağımız semboldür. Onunla anılırız, onunla yaşar, onunla ölürüz. Dünya ve ahirette onunla çağrılırız.

Efendimiz (s.a.v) “Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla hem de babalarınız adlarıyla çağrılacaksınız. Bu sebeple kendinize güzel isimler koyunuz” buyurmuştur. (Ebu Davud, Edep, 69)

İslamiyet’te güzel isim vermesi çocuğun anne babası üzerindeki hakkı olarak görülmüştür. Doğup birkaç gün içinde ölen ama adı konulmamış bebeklere dahi mutlaka bir isim verilir. Bu bebekler isimsiz olarak defnedilmez. Bu, cana verilen kıymettir. Canı var edene, canın sahibine hürmettir. Hatta Peygamberimiz (s.a.v) düşük çocuklara da isim konulmasını buyurmuşlardır, “Düşük çocuklarınıza isim veriniz. Çünkü onlar ahirette sizin için yüksek dereceler hazırlamak üzere öncülerinizdir.” (Camiu’s-Sağir, 4713)

Yine Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Düşük çocuklarınıza isim veriniz. Ta ki Allah bununla terazinizin sevap kefesini ağırlaştırır. Aksi halde o kıyamet günü gelerek şöyle der: ‘Ya Rabbi, bunlar bana isim vermeyerek benden elde edecekleri mükafatı kaçırdılar.” (Camiu’s-Sağir, nr. 4714)

Bu hadisler Peygamber Efendimizin (s.a.v) yaratılmış olana hürmetini göstermekle birlikte yaratılmış olan için ismin ehemmiyetini de vurgulamaktadır.

Adı İle Yaşamak

Kültürümüzde isim konusu oldukça ehemmiyetli görülmüş, deyimlerimizde soy sop ifadesi isimle nitelendirilmiştir. “Adı ile yaşasın” duası; “adı batasıca”, “adı şanı kalmayasıca” bedduaları bu duruma işaret eder. “Kendi gitti, ismi kaldı yadigar” deyişi kişinin ardında bıraktığı eserleri ifade eder.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.